Sinner-Shelton, diretta Nitto Atp Finals: la sfida di Jannik in tempo reale

Benvenuti alla diretta del match fra Jannik Sinner e Ben Shelton , valido per l'ultimo appuntamento del girone Bjorn Borg. Il campione in carica scende in campo alla Inalpi Arena di Torino con un posto già prenotato alla semifinale di sabato 15 contro Alex de Minaur , mentre lo statunitense n. 9 Atp proverà a portare a casa una prestazione migliore di quelle che gli sono costate le sfide contro Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime : quest'ultimo atteso in serata contro Alexander Zverev per contendere al tedesco la semifinale contro Carlos Alcaraz .

12:40

A che ora si gioca

Sinner e Shelton sono attesi alla Inalpi Arena a conclusione del match di doppio fra Heliovaara-Patten e Arevalo-Pavic, iniziato alle 11.30 e che vede il tandem anglo-finlandese avanti per 7-6, 1-1. Il campione in carica non scenderà dunque in campo prima delle ore 14.

12:30

Sinner-Shelton: i precedenti

Sinner e Shelton si affronteranno per la 9ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che vede il campione azzurro avanti per 7 successi a 1. Questi tutti gli incontri disputati:

2025, Parigi-La Defense Arena, quarti di finale: Sinner b. Shelton 6-3, 6-3.

b. Shelton 6-3, 6-3. 2025, Wimbledon, quarti: Sinner b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4.

b. Shelton 7-6, 6-4, 6-4. 2025, Australian Open, semifinale: Sinner b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2.

b. Shelton 7-6, 6-2, 6-2. 2024, Shanghai, ottavi: Sinner b. Shelton 6-4, 7-6

b. Shelton 6-4, 7-6 2024, Wimbledon, ottavi: Sinner b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6.

b. Shelton 6-2, 6-4, 7-6. 2024, Indian Wells, ottavi: Sinner b. Shelton 7-6, 6-1.

b. Shelton 7-6, 6-1. 2023, Vienna, secondo turno: Sinner b. Shelton 7-6, 7-5.

b. Shelton 7-6, 7-5. 2023, Shanghai, ottavi: Shelton b. Sinner 2-6, 6-3, 7-6.

Inalpi Arena, Torino.