Marchisio, Panatta, Furlan e Shade: vieni a incontrarli alla festa di Tuttosport

TORINO - Ottanta anni in una bolla. La magia delle Atp è la cornice perfetta per festeggiare il compleanno di Tuttosport e la mattina di sabato 15 novembre si annuncia una festa molto divertente. A “Casa Tennis” (la bolla di piazza Castello), ci sarà un appuntamento con ospiti eccezionali. Dalle 11:30 alle 13:00 si alterneranno sul palco Claudio Marchisio, leggenda della Juve e grande appassionato di tennis, e Adriano Panatta, leggenda del tennis (e grande intenditore di calcio), Renzo Furlan, grande del tennis azzurro e brillante allenatore e poi ancora il direttore di Sky Sport Federico Ferri (che a Tuttosport ha iniziato la sua carriera), il ciclista Fabio Felline, il fondatore e presidente degli Insuperabili, Davide Leonardi e il rapper Shade (che prima di cantare sognava di diventare un giornalista per la nostra testata). Sfaccettature diverse dello sport e pezzi di Torino per chiacchierare di tennis e non solo, perché in ottanta anni di vita il giornale ha raccontato storie meravigliose e saghe infinite. L’ingresso alla bolla è gratuito, ma bisogna prenotare il biglietto sul sito di Visit Torino: clicca qui.