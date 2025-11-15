Sinner pronto a fare 13, rispunta De Minaur che ammette: “Volevo andare in aeroporto e sparire”

TORINO - Domanda balzana… Che cosa fa Jannik Sinner in una giornata, una delle poche di queste Finals (e forse della sua vita da campione), che gli offre qualche agio in più del solito, magari qualche comodità come quella di pensare che, per una volta, il risultato è importante sì ma non decisivo? Insomma, avete capito, una di quelle giornate che in altri settori spingerebbero verso una tregua con il mondo intero, un avvolgente relax a tutto tondo? Sta sul pezzo, è la risposta. E non potrebbe essere altrimenti. Il riposo di “Giannik” è operoso, dinamico, perfino zelante. Un riposo instancabile. Occasione per un attento ripasso delle cose da fare, dei livelli da mantenere, delle scelte da curare, degli avversari da affrontare, e naturalmente degli schemi da memorizzare, in attesa che il percorso verso l’agognata fluidità si compia per vie naturali. Del resto, dietro ogni grande giocatore di tennis dovrebbe nascondersi un fluidificante. La differenza è che Sinner l’ha capito, altri no.
Battuto anche Shelton, Sinner non perde...
A fare le spese di questa agenda grondante impegni e cose da fare, il povero Ben Shelton si è calato nella partita ignaro di dover fare da cavia, o da sparring partner se gli fosse andata bene, in ognuna delle voci da testare previste da Sinner. Se n’è accorto strada facendo. Quasi subito del fatto che Sinner non gli avrebbe lasciato niente di più di ciò che lui stesso fosse in grado di procurarsi; poi, poco più tardi, che il suo bel servizio, colpito su velocità standard pari a quelle di Alcaraz, veniva utilizzato per prendere le misure relative al posizionamento migliore, al tipo di risposta che avrebbe garantito una presa di campo ottimale, e su molteplici altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che Sinner era intenzionato a compiere. Ne è sortito un primo set esplorativo, ma meno laborioso per Sinner, che ha subito acceso lo special di un break ottenendo in cambio una rapida quanto progressiva sparizione di Shelton dal set. Più vivace la resistenza nella seconda frazione, con l’americano a far da scorta fino al tie break, dove Sinner ha preso facilmente il sopravvento, sempre controllando il match da vicino, quasi in pressing. Si aggiornano i numeri e si pensa a oggi, giorno di semifinali. Ottavo successo su Shelton in nove confronti, 29ª vittoria consecutiva nei match sulla superficie indoor. Ottava vittoria di fila alle Finals, dove la terza semifinale (dal 2023 a oggi) porta Sinner a 12 confronti vinti e una sola sconfitta, nelle ultime tre stagioni. La sconfitta è quella che gli inflisse Djokovic, nella finale del 2023, dopo il successo di Jannik nel Round Robin e prima di tornare a perdere con l’italiano nella semifinale di Coppa Davis. L’ultima vittoria di Nole sull’azzurro.
La sfida con De Minaur
E si torna ad Alex De Minaur, che da qualche parte spunta sempre. Un po’ Demon, un po’ prezzemolo. Bravo a raggiungere la semifinale e soprattutto a ritrovare le motivazioni dopo che Musetti gli ha sfilato una vittoria che per l’australiano contava molto. «Dopo aver lasciato il campo, a partita appena terminata con Musetti, mi sentivo precipitato in un buco nero - l’ammissione dell’australiano -. L’impulso era quello di andare all’aeroporto e sparire. Poi, come sempre, interviene l’abitudine a gestire situazioni simili. Mi sono un po’ rilassato, ho cercato di pensare ad altro. Il tennis è uno sport molto particolare, ma insegna anche a ritrovarsi, a non cedere. Ho dato il mio meglio contro Fritz, che è sempre un avversario tosto, con l’obiettivo di vincere e provare a vedere se c’era in arrivo un colpo di fortuna anche per me. È andata così, promosso per un niente ma promosso». Un game di differenza nella classifica finale. Parità con Fritz nei match vinti (tutti con uno), e parità anche nei set. Il conto dei game, vinti e persi, è risultato favorevole all’australiano, 37-39 contro i 36-39 dell’americano. Ora Sinner (ore 14,30, la semifinale di Alcaraz invece alle 20,30 contro Auger Aliassime che ha piegato Zverev in due set) con il suo vantaggio di 12-0 nei testa a testa con De Minaur. Il quale la prende con filosofia: «Sono arrivato a meno di un centimetro dall’odiare il tennis. Ora sono qui, promosso e felice».
