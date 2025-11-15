Sinner pronto a fare 13, rispunta De Minaur che ammette: “Volevo andare in aeroporto e sparire”

La sfida con De Minaur

E si torna ad Alex De Minaur, che da qualche parte spunta sempre. Un po’ Demon, un po’ prezzemolo. Bravo a raggiungere la semifinale e soprattutto a ritrovare le motivazioni dopo che Musetti gli ha sfilato una vittoria che per l’australiano contava molto. «Dopo aver lasciato il campo, a partita appena terminata con Musetti, mi sentivo precipitato in un buco nero - l’ammissione dell’australiano -. L’impulso era quello di andare all’aeroporto e sparire. Poi, come sempre, interviene l’abitudine a gestire situazioni simili. Mi sono un po’ rilassato, ho cercato di pensare ad altro. Il tennis è uno sport molto particolare, ma insegna anche a ritrovarsi, a non cedere. Ho dato il mio meglio contro Fritz, che è sempre un avversario tosto, con l’obiettivo di vincere e provare a vedere se c’era in arrivo un colpo di fortuna anche per me. È andata così, promosso per un niente ma promosso». Un game di differenza nella classifica finale. Parità con Fritz nei match vinti (tutti con uno), e parità anche nei set. Il conto dei game, vinti e persi, è risultato favorevole all’australiano, 37-39 contro i 36-39 dell’americano. Ora Sinner (ore 14,30, la semifinale di Alcaraz invece alle 20,30 contro Auger Aliassime che ha piegato Zverev in due set) con il suo vantaggio di 12-0 nei testa a testa con De Minaur. Il quale la prende con filosofia: «Sono arrivato a meno di un centimetro dall’odiare il tennis. Ora sono qui, promosso e felice».