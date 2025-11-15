“Dopo Sinner e Alcaraz c’è il vuoto. La Juve? Mi auguro che tornino lo spirito e lo stile”

Marco Lavazza, quanto le stanno piacendo queste ATP Finals 2025 e in cosa le vede diverse rispetto alle precedenti edizioni? «L’aspetto che mi piace tantissimo è il fatto che la gente continui a stupirsi. Anche chi torna a vedere le partite rimane piacevolmente colpito per il livello dell’accoglienza di Torino. E questo non è affatto banale: sono organizzate davvero bene, è stato un crescendo. La città non era abituata a ospitare appuntamenti di questo livello, ma ha imparato in fretta. Abbiamo iniziato come tutti sappiamo, nel 2021, quando non si potevano nemmeno fare le assemblee di condominio per quello che purtroppo il mondo ha vissuto, quindi immaginiamoci cosa abbia voluto dire un evento del genere con 13 mila persone in presenza! Anno dopo anno è stato sempre meglio. Sono molto contento, ce la stiamo giocando bene. Nel 2025, come ultimo anno del primo ciclo, ci siamo regalati Sinner quasi numero 1, un secondo italiano singolarista e il doppio che sta andando alla grande. È stato un en plein. Un momento d’oro del tennis anche per le donne, non dimentichiamolo».
Spesso è qui nella lounge della sua azienda alla Inalpi Arena: in percentuale quanto tempo per lavoro e quanto per piacere? «Io sto qui a prescindere. I miei collaboratori mi prendono in giro perché spesso le partite non vado a vederle in tribuna, ma qui davanti ai nostri televisori, come la finale dell’anno scorso. Godersi le partite dal vivo è una esperienza meravigliosa ma spesso regalo il biglietto del mio posto a qualche amico, io ho già la fortuna di vedere tanti tornei in giro per il mondo. Se c’è qualcuno a me caro che me lo chiede, spesso lo cedo. E c’è una fila...».
A proposito di piacere, quanti caffè servite? «Chiuderemo oltre i 200 mila».
Siete sponsor delle ATP Finals: perché avete scelto proprio il tennis come veicolo del vostro brand? «Il tennis ha una serie di valori curiosamente positivi, a partire dall’immagine che vanta a dispetto di molti altri sport. Il rispetto tra gli atleti che si sfidano, quello tra i rispettivi tifosi: ha molto da insegnare. Abbiamo cominciato nel torneo più iconico, Wimbledon, portando la nostra azienda, altrettanto storica e leader nel mondo, con i concetti base di italianità: il modo semplice a armonioso di godersi la vita, perché il caffè è anche questo. E anche quello della convivialità. Dunque il nostro prodotto in un mondo esclusivo ma democratico come il tennis è stata un’unione di intenti. Caffè è tennis non lo sapevano, ma avevano bisogno entrambi di conoscersi».
"Sinner molto riservato, si è stupito..."
Per voi del caffè, partire dall’Inghilterra, patria del the, è stato un... ace? «Assolutamente sì!».
Anni fa, quando era poco più di un ragazzo che si distingueva soprattutto per i capelli rossi, avete sposato Sinner, mentre ora sì è allungato il rapporto sino al 2030. Come nacque quella decisione? «Avevamo già collaborato con altri grandi tennisti localmente, come Agassi, per esempio. Mancava un talento giovane italiano, abbiamo scommesso su questo ragazzo e nessuno di noi aveva la presunzione di essere certo del fatto che sarebbe cresciuto così tanto. Ma lo abbiamo fatto. Ci dissero che aveva tutti i numeri per diventare un campione. Io ho fatto 20 anni di gare di sci e per esperienza posso dire che ho capito quanto gli altoatesini siano persone serie, che se fanno uno sport lo fanno con determinazione. Quando una azienda sceglie un campione è sempre un po’ un azzardo, perché non sai mai come è la persona. Ma avevamo fiducia anche per le ragioni di cui sopra».
Lei che lo conosce piuttosto bene, ci fa una fotografia di Jannik Sinner? «È una persona molto riservata, che è rimasta molto stupita da questa attenzione mediatica per il fatto che sia un bravo ragazzo. Quando qualcuno sottolinea qualcosa che per te è normale, in effetti, rimani stranito. E poi è inutile caricarlo di responsabilità che non ha. Non deve diventare un modello, lo è senza che lui voglia esserlo. Lo è per la sua normalità. Purtroppo nello sport registriamo invece eccessi di partecipazione da parte dei tifosi: qui nel tennis il massimo che succede è che ti fischino. Sinner è unico perché normale».
Le ATP Finals stanno trattando con il main sponsor, Nitto, che è in scadenza in questa edizione. Mai pensato di prendere il loro posto? «No, siamo contenti di quello che facciamo. Bisogna distribuire saggiamente gli investimenti. Dopo dieci anni nel tennis credo che abbiamo anche aiutato a portare a Torino questo grande evento».
Sinner, Alcaraz e la Juventus
Chi invece vuole prendere il posto di Torino è Milano. Nel 2026 Atp Finals ancora sotto la Mole, ma poi c’è questa sfida. Cosa si sente di dire in merito? «Ho letto risposte diverse. Qualcuno ha detto che il tema non è in agenda, altri che invece sì, ci pensano eccome a portarle a Milano. Come gli allenatori non parlano dei calciatori delle altre squadre, mentre c’è questa manifestazione avrei evitato di fare queste dichiarazioni, queste polemiche. Perché dovrebbe restare a Torino? Banalmente dico che abbiamo fatto le cose bene, siamo in grado di farle bene, abbiamo soddisfatto tutti quanti, abbiamo alzato l’asticella anno dopo anno e, come hanno detto sia l’ex sindaco Appendino che il presidente federale Binaghi, nessuno avrebbe scommesso un euro sul prenderle e farle così bene. C’è stata una bella ricaduta sulla città, anche se so che non è questo che salva l’economia del territorio. Ma eventi del genere servono per attrarre attenzione sulla città. Abbiamo puntato in alto. Un grande manager italo-canadese, che a questa città ha fatto bene, diceva che se sogni in grande qualcosa arriva. Abbiamo avuto la capacità di sognare in grande e abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Pronti per calare tutte le nostre carte in tavola anche per gli altri anni da assegnare. Se si dovesse invece prendere una decisione diversa, mi piacerebbe assistere a una decisione limpida con motivazioni chiare. Altrimenti faremmo anche una brutta figura all’esterno...».
Ormai è quasi una diarchia Sinner-Alcaraz. Si inserirà qualcuno? «Mi ha colpito tantissimo la differenza clamorosa di punti rispetto agli altri, c’è il vuoto. Loro due sono molto diversi, ma nettamente più forti di tutti quanti. Gli altri non sanno più cosa fare: questa è la verità».
Quanto e come gioca a tennis Marco Lavazza? «Giocavo, ho un figlio di 18 anni che sta provando a fare la carriera da tennista e la sua più grande soddisfazione sarebbe giocare con me e battermi. E io non cado in questo tranello, perché la schiena non me lo permette...».
Parliamo del suo grande amore calcistico: la Juventus. Che stagione si aspetta? «In primis voglio ricordare che mio nonno è stato presidente del Torino e questo mia mamma me lo ha ricordato spesso. Per il Toro ho davvero rispetto e ammirazione, ho tantissimi amici granata. In questo momento la Juventus si è un po’ persa, mi auguro che torni anche lo spirito di juventinità e lo stile che ha contraddistinto la casa, ora un po’ scemato. Soffro: se sono a Torino vado allo stadio. Vincere nove scudetti di fila è stato bellissimo, la speranza è che si ritorni a provare quella sensazione».
