“Dopo Sinner e Alcaraz c’è il vuoto. La Juve? Mi auguro che tornino lo spirito e lo stile”

Sinner, Alcaraz e la Juventus

Chi invece vuole prendere il posto di Torino è Milano. Nel 2026 Atp Finals ancora sotto la Mole, ma poi c’è questa sfida. Cosa si sente di dire in merito? «Ho letto risposte diverse. Qualcuno ha detto che il tema non è in agenda, altri che invece sì, ci pensano eccome a portarle a Milano. Come gli allenatori non parlano dei calciatori delle altre squadre, mentre c’è questa manifestazione avrei evitato di fare queste dichiarazioni, queste polemiche. Perché dovrebbe restare a Torino? Banalmente dico che abbiamo fatto le cose bene, siamo in grado di farle bene, abbiamo soddisfatto tutti quanti, abbiamo alzato l’asticella anno dopo anno e, come hanno detto sia l’ex sindaco Appendino che il presidente federale Binaghi, nessuno avrebbe scommesso un euro sul prenderle e farle così bene. C’è stata una bella ricaduta sulla città, anche se so che non è questo che salva l’economia del territorio. Ma eventi del genere servono per attrarre attenzione sulla città. Abbiamo puntato in alto. Un grande manager italo-canadese, che a questa città ha fatto bene, diceva che se sogni in grande qualcosa arriva. Abbiamo avuto la capacità di sognare in grande e abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque. Pronti per calare tutte le nostre carte in tavola anche per gli altri anni da assegnare. Se si dovesse invece prendere una decisione diversa, mi piacerebbe assistere a una decisione limpida con motivazioni chiare. Altrimenti faremmo anche una brutta figura all’esterno...».



Ormai è quasi una diarchia Sinner-Alcaraz. Si inserirà qualcuno? «Mi ha colpito tantissimo la differenza clamorosa di punti rispetto agli altri, c’è il vuoto. Loro due sono molto diversi, ma nettamente più forti di tutti quanti. Gli altri non sanno più cosa fare: questa è la verità».



Quanto e come gioca a tennis Marco Lavazza? «Giocavo, ho un figlio di 18 anni che sta provando a fare la carriera da tennista e la sua più grande soddisfazione sarebbe giocare con me e battermi. E io non cado in questo tranello, perché la schiena non me lo permette...».



Parliamo del suo grande amore calcistico: la Juventus. Che stagione si aspetta? «In primis voglio ricordare che mio nonno è stato presidente del Torino e questo mia mamma me lo ha ricordato spesso. Per il Toro ho davvero rispetto e ammirazione, ho tantissimi amici granata. In questo momento la Juventus si è un po’ persa, mi auguro che torni anche lo spirito di juventinità e lo stile che ha contraddistinto la casa, ora un po’ scemato. Soffro: se sono a Torino vado allo stadio. Vincere nove scudetti di fila è stato bellissimo, la speranza è che si ritorni a provare quella sensazione».