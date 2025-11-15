Sinner: "Stagione incredibile anche senza quei tre mesi". Poi giudica se stesso così e sulla finale...

"È stata una partita molto difficile, soprattutto all'inizio ho sbagliato qualche risposta. Lui ha servito molto bene oggi e poi dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set". Così Jannik Sinner commenta il successo su Alex de Minaur che è valso il ritorno all'ultimo atto delle Finals - oltre che il 13º precedente vinto su 13 incontri disputati contro l'australiano - . Alla Inalpi Arena, il numero 2 al mondo è stato chiamato a lottare per aggiudicarsi il primo set, per poi archiviare senza troppe riserve la semifinale dominando il secondo parziale: 7-5, 6-2 lo score. A contendergli la difesa del titolo conquistato il 17 novembre 2024 contro Taylor Fritz (sconfitto in quell'occasione con un doppio 6-4) sarà uno tra Carlos Alcaraz - che grazie al successo su Lorenzo Musetti ha blindato la vetta della graduatoria mondiale rimandando la contesa alla stagione successiva - e Felix Auger-Aliassime , attesi in campo alle ore 20.30. Queste le parole del 4 volte campione Slam: "Sono riuscito a brekkarlo molto velocemente che poi mi ha dato la confidenza di spingere ancora di più. Ovviamente sono molto contento di aver vinto oggi. Domani è un giorno importante, però come sempre grazie mille per il supporto. È semplicemente fantastico. L'ultimo torneo dell'anno per tutti noi. Tutti siamo un po' stanchi, io ho la fortuna di avere tutti voi, il pubblico, che mi date una spinta in più. Molto molto speciale. Ripeto, domani sarà molto difficile, però nell'altro senso sono molto contento di essere in questa posizione, di giocare qua in Italia davanti a voi".

Sinner: "Contento di giocare in Italia"

Così invece ai microfoni Sky: "Secondo me De Minaur è partito molto, molto bene. I momenti importanti sono sul 3-3 e nel 4-4, ma anche a inizio set è importante partire bene. Se mi avesse brekkato sarebbe cambiata la partita. Sono contento di come ho reagito nei momenti importanti, poi nel secondo set sono stato più aggressivo e ho preso fiducia. Per tirare forte bisogna essere perfetti ogni volta. È tutto frutto del lavoro, sono alto e cerco sempre di muovermi in maniera veloce. Nell'ultimo periodo i miglioramenti si vedono, ma non è semplice notarli perché si gioca sempre". "Ho avuto alcune occasioni di break durante tutto il primo set - ha aggiunto in conferenza stampa - . Poi, sul 5 pari, sono riuscito a strappargli il servizio, il che mi ha dato la fiducia necessaria per alzare il livello e colpire da fondocampo un po’ più forte. Ho capito che anche l'inizio del secondo set era molto importante e quando inizi subito con un break, è un po' più facile servire e muovere la palla".

Sinner: "Alcaraz? Con Auger-Aliassime sarà difficile"

"Alex ha giocato davvero un ottimo tennis e ho dovuto stare molto attento. Attendo partite come quella di domani con trepidazione, anche per vedere a che livello sono realmente e, se sarà contro Carlos domani, sarà bello avere questo incontro prima della pausa invernale. Ma lui ha ancora una partita da giocare contro Felix. Ho giocato contro di lui all'inizio di questa settimana ed è un avversario molto, molto difficile. Ama giocare indoor, è risaputo, e vedremo chi vincerà. De Minaur? Ho giocato spesso contro di lui ultimamente e ho l'impressione che sia migliorato di settimana in settimana. Anche oggi il suo rovescio era molto più potente rispetto a quello che aveva mostrato a Vienna. Sta diventando un giocatore migliore e più costante. Ora è in grado di giocare ad alti livelli non solo per metà set, ma praticamente per tutto il tempo. Alla fine credo che possa entrare nella top 5 perché fisicamente è molto forte. Ha una mentalità fantastica. Lo abbiamo visto anche in questo torneo: dopo una sconfitta molto dura è riuscito a rimontare e a battere Taylor".