Sinner: "Stagione incredibile anche senza quei tre mesi". Poi giudica se stesso così e sulla finale...

"È stata una partita molto difficile, soprattutto all'inizio ho sbagliato qualche risposta. Lui ha servito molto bene oggi e poi dopo ho cercato di alzare il livello, soprattutto nel secondo set". Così Jannik Sinner commenta il successo su Alex de Minaur che è valso il ritorno all'ultimo atto delle Finals - oltre che il 13º precedente vinto su 13 incontri disputati contro l'australiano - . Alla Inalpi Arena, il numero 2 al mondo è stato chiamato a lottare per aggiudicarsi il primo set, per poi archiviare senza troppe riserve la semifinale dominando il secondo parziale: 7-5, 6-2 lo score. A contendergli la difesa del titolo conquistato il 17 novembre 2024 contro Taylor Fritz (sconfitto in quell'occasione con un doppio 6-4) sarà uno tra Carlos Alcaraz - che grazie al successo su Lorenzo Musetti ha blindato la vetta della graduatoria mondiale rimandando la contesa alla stagione successiva - e Felix Auger-Aliassime, attesi in campo alle ore 20.30. Queste le parole del 4 volte campione Slam: "Sono riuscito a brekkarlo molto velocemente che poi mi ha dato la confidenza di spingere ancora di più. Ovviamente sono molto contento di aver vinto oggi. Domani è un giorno importante, però come sempre grazie mille per il supporto. È semplicemente fantastico. L'ultimo torneo dell'anno per tutti noi. Tutti siamo un po' stanchi, io ho la fortuna di avere tutti voi, il pubblico, che mi date una spinta in più. Molto molto speciale. Ripeto, domani sarà molto difficile, però nell'altro senso sono molto contento di essere in questa posizione, di giocare qua in Italia davanti a voi".
Sinner: "Contento di giocare in Italia"
Così invece ai microfoni Sky: "Secondo me De Minaur è partito molto, molto bene. I momenti importanti sono sul 3-3 e nel 4-4, ma anche a inizio set è importante partire bene. Se mi avesse brekkato sarebbe cambiata la partita. Sono contento di come ho reagito nei momenti importanti, poi nel secondo set sono stato più aggressivo e ho preso fiducia. Per tirare forte bisogna essere perfetti ogni volta. È tutto frutto del lavoro, sono alto e cerco sempre di muovermi in maniera veloce. Nell'ultimo periodo i miglioramenti si vedono, ma non è semplice notarli perché si gioca sempre". "Ho avuto alcune occasioni di break durante tutto il primo set - ha aggiunto in conferenza stampa - . Poi, sul 5 pari, sono riuscito a strappargli il servizio, il che mi ha dato la fiducia necessaria per alzare il livello e colpire da fondocampo un po’ più forte. Ho capito che anche l'inizio del secondo set era molto importante e quando inizi subito con un break, è un po' più facile servire e muovere la palla".
Sinner: "Alcaraz? Con Auger-Aliassime sarà difficile"
"Alex ha giocato davvero un ottimo tennis e ho dovuto stare molto attento. Attendo partite come quella di domani con trepidazione, anche per vedere a che livello sono realmente e, se sarà contro Carlos domani, sarà bello avere questo incontro prima della pausa invernale. Ma lui ha ancora una partita da giocare contro Felix. Ho giocato contro di lui all'inizio di questa settimana ed è un avversario molto, molto difficile. Ama giocare indoor, è risaputo, e vedremo chi vincerà. De Minaur? Ho giocato spesso contro di lui ultimamente e ho l'impressione che sia migliorato di settimana in settimana. Anche oggi il suo rovescio era molto più potente rispetto a quello che aveva mostrato a Vienna. Sta diventando un giocatore migliore e più costante. Ora è in grado di giocare ad alti livelli non solo per metà set, ma praticamente per tutto il tempo. Alla fine credo che possa entrare nella top 5 perché fisicamente è molto forte. Ha una mentalità fantastica. Lo abbiamo visto anche in questo torneo: dopo una sconfitta molto dura è riuscito a rimontare e a battere Taylor".
Sinner: "Stagione incredibile anche con 3 mesi in meno"
“Un po’ di anni fa ero in una situazione in cui non vincevo mai co Medvedev. Quando trovi la chiave con un giocatore può funzionare forse per una, o per due, o per tre, ma non sai mai. Quindi devi essere sempre pronto. io vado in campo perché voglio dare il 100% di oggi. Se oggi sto al 100% do il 100%, se sto all’80% do tutto quello che ho. Il livello di fiducia cambia da una giornata all’altra, qualsiasi partita è importantissima, soprattutto a fine anno. Non possiamo sapere cosa sarebbe successo in quei tre mesi, ma non ci sto pensando più. La stagione è stata incredibile anche senza i tre mesi. Tutte le cose succedono perché c’è un piccolo perché. A Parigi l’ho persa come l’ho persa, ma forse per questo ho vinto Wimbledon. Sono contento di essere in questa posizione e finire con un’altra finale è bellissimo. Sono super contento.
Sinner: "I miei genitori hanno impegni più importanti"
"Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all'anno scorso. Quest'anno se mi vedo giocare devo dire che servo meglio e gioco meglio. E' il mio giudizio personale su me stesso. Mi auguro che domani sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in in forma. Che vinca il migliore e che sia una partita bella, poi vediamo come va. Se verrà qualcuno della mia famiglia in finale? Oggi c'era mio fratello, papà e mamma non credo vengono, hanno un po' di cose da fare a casa, evidentemente più importanti. Mi auguro che domani sia una bellissima finale con un livello di tennis molto alto e per far questo servono due giocatori in forma. Speriamo sia così domani, poi che vinca i migliore. Sarà una bella partita”.
Sinner: Torino porta nuovi record
La vittoria su De Minaur vale inoltre un posto nel libro dei record. Sinner è infatti ora il settimo tennista nella storia a raggiungere l'ultimo atto delle Finals per la terza volta consecutiva: prima del trionfo del 2024 si era infatti arreso in finale a Novak Djokovic, peraltro uno dei 7 insieme a Ilie Nastase, John McEnroe, Ivan Lendl, Boris Becker e Roger Federer. Ma non finisce qui. La finale di Torino si somma a quelle Slam, il che significa che il campione azzurro è il terzo tennista nella storia ad avere raggiunto tutti i più importanti appuntamenti dell'anno. Solamente Federer e Djokovic ci erano riusciti due volte ciascuno rispettivamente nel 2006-2007 e nel 2015 -2023. E ancora, l'altoatesino è il primo finalista delle Atp Finals dal 2018 a non avere mai perso il servizio - nel 2024 aveva comunque raggiunto la finale senza mai perdere un set - : l'ultimo a riuscirsi era stato Djokovic.
Ligabue: "Impressionato da come regga alle tempeste"
Presente sugli spalti di una incontenibile Arena, anche il cantantante Luciano Ligabue, che così ha commentato il successo dell'azzurro: "Ero a Wimbledon e mentre ero là pensavo a questo ragazzo di 23 anni che era esposto davanti a tutto il mondo, sotto la pressione di un evento che poteva essere storico per lo sport italiano, ma soprattutto per lui che stava vivendo il sogno di ogni bambino che gioca a tennis. Ecco, al di là del giocatore, di lui mi colpisce la capacità di gestire le pressioni, sa reggere anche le tempeste mediatiche e io lo ammiro molto per questo".
