Strapotere Alcaraz, Auger-Aliassime si arrende: sarà super finale con Sinner a Torino

Non poteva che calare su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz il sipario della stagione 2025, che nella corsa ai Big Titles ha visto consolidarsi una rivalità che non ammette terzi incomodi. Dopo Internazionali d'Italia, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati e Us Open, i primi due tennisti al mondo blindano anche l’ultimo atto delle Atp Finals. Al successo per 7-5, 6-2 del campione azzurro su Alex de Minaur, segue infatti la vittoria del numero 1 al mondo su Felix Auger-Aliassime, sconfitto con il finale di 6-2, 6-4. Uno score che consente allo spagnolo di raggiungere il rivale azzurro all’appuntamento delle ore 18 di domenica 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino: per il 6 volte campione Slam è la prima finale in carriera alle Atp Finals (nel 2021 trionfò alle Next Gen di Milano).
Sinner-Alcaraz: i precedenti
Questi tutti i precedenti fra i primi due tennisti al mondo, giunti alla loro 6ª finale stagionale e con un bilancio che vede il n.1 Atp avanti di 5 match:
- 2025, US Open, finale: Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- 2025, Cincinnati Masters 1000, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0 rit.
- 2025, Wimbledon, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- 2025, Roland Garros, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- 2025, Roma Masters 1000, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- 2024, Pechino, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- 2024, Roland Garros, semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- 2024, Indian Wells Masters 1000, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- 2023, Pechino, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- 2023, Miami Masters 1000, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- 2023, Indian Wells Masters 1000, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- 2022, US Open, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- 2022, Umago, finale: Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- 2022, Wimbledon, ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- 2021, Parigi Masters 1000, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
