Strapotere Alcaraz, Auger-Aliassime si arrende: sarà super finale con Sinner a Torino

Non poteva che calare su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz il sipario della stagione 2025, che nella corsa ai Big Titles ha visto consolidarsi una rivalità che non ammette terzi incomodi. Dopo Internazionali d'Italia, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati e Us Open, i primi due tennisti al mondo blindano anche l’ultimo atto delle Atp Finals. Al successo per 7-5, 6-2 del campione azzurro su Alex de Minaur, segue infatti la vittoria del numero 1 al mondo su Felix Auger-Aliassime, sconfitto con il finale di 6-2, 6-4. Uno score che consente allo spagnolo di raggiungere il rivale azzurro all’appuntamento delle ore 18 di domenica 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino: per il 6 volte campione Slam è la prima finale in carriera alle Atp Finals (nel 2021 trionfò alle Next Gen di Milano).