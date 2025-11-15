Alcaraz parla in italiano, ovazione a Torino! Sulla finale con Sinner: "Mi aspetto che nel pubblico..."

"Sono molto felice per la partita di oggi. Sono contento di come ho giocato. Ero solido e concentrato per non lasciare spazio al mio avversario". Queste le parole di Carlos Alcaraz , uscito vincitore dalla semifinale contro Felix Auger-Aliassime con lo score 6-2, 6-4 e giunto per la prima volta in carriera all'ultimo atto delle Atp Finals - nel 2021 trionfò alle Next Gen di Milan - . Ad attendero dall'altra parte della rete per la 6ª volta in stagione sarà il rivale azzurro Jannik Sinner , reduce dal successo su Alex de Minaur . I due si affrontano per la 16ª volta complessiva, ma l'annata su cui domenica 16 calerà il sipario verrà ricordata come quella che ha consacrato una rivalità che non conosce terzi incomodi e che dopo Roma, Parigi, Londra, Cincinnati e New York blinda anche la Inalpi Arena di Torino dove i numeri 1 e 2 al mondo si contenderanno l'ultimo Big Title in palio. Il 6 volte campione Slam ha scelto inoltre di rispondere in italiano ironizzando con il pubblico di Torino sulla maggioranza di tifosi italiani che nell'arco della settimana ha seguito ovazione dopo ovazione la difesa del titolo dell'altoatesino fino al successo in semifinale contro l'australiano: "Mi aspetto che nel pubblico ci saranno almeno 3 o 4 persone che tiferanno per me domani! Ma sono felice di giocare un'altra partita importante con Jannik e so di dover rimanere concentrato sul mio tennis. Il livello che esprimiamo quando ci affrontiamo è sempre molto alto, è fantastico per noi e per gli spettatori. Avrò bisogno del mio Piano A se vorrò batterlo. Il pubblico sarà dalla sua parte, cercherò di stare concentrato sulle mie cose sperando di fare una grande partita.

Alcaraz: "Sinner favorito per la finale"

"In allenamento Sinner mi ha battuto 6-3, anche abbastanza facilmente a dire il vero - ha aggiunto in conferenza stampa - . Però in allenamento le sensazioni sono totalmente diverse dalla partita. Affrontare Jannik su cemento indoor è una delle sfide più difficili che abbiamo nel tennis di oggi, ha una striscia di 30 vittorie consecutive e poi giocheremo di fronte al suo pubblico. Sarà ancora più difficile affrontarlo, ma sono pronto per giocare un grande tennis. Se il mio livello si è alzato? “Sì, nel Round Robin credo di aver giocato un ottimo tennis, però mi stavo anche giocando il numero 1. Ero nervoso, c’era tanta pressione ed era più difficile giocare lì rispetto alla semifinale, dove invece la tensione era svanita e sono riuscito a giocare un ottimo livello. Sono semplicemente felice di vedermi in finale, significa che il livello a cui io e Jannik giochiamo durante tutta la stagione è molto elevato e continuo. Ogni volta che ci affrontiamo alziamo il livello, è bellissimo da vedere per il pubblico e per i tifosi del tennis. Chi è il favorito per domani? Il fatto che io sia numero 1 dimostra che io ho fatto un’ottima stagione su tutte le superfici, ma lui sta giocando benissimo indoor e gioca anche davanti al suo pubblico. Direi che è lui il favorito, anche se non voglio crederci! Però sì, direi che è lui il favorito per la finale".

Alcaraz: "Ecco perché Sinner è favorito"

"Mi sono sentito alla grande dall’inizio alla fine del match. Ho dimostrato un livello mentale molto alto e un livello fisico altissimo: sentivo di poter fare tutto. È stata un’ottima partita prima di un’altra grande finale contro Jannik. Credo lui sia un po’ favorito per la sua striscia di vittorie indoor e perché gioca in casa. Alla fine se pensassi di perdere non entrerei neanche in campo. Sono consapevole di quello che sono capace di fare in campo e so di poter anche superare il livello della semifinale. Con Sinner sarà comunque una partita molto complicata. Il pubblico? Non è un segreto, lo abbiamo già visto in tutte le partite che ha giocato Jannik. È normale che la gente tifi per un suo connazionale e ancora di più essendo questo Jannik ci sta che sia così, con tutto ciò che ha fatto per l’Italia e per la sua gente. Ovviamente il pubblico ‘giocherà’ e se lui riuscirà ad approfittarne potrà crescere con loro. Il massimo che posso fare io è fare di tutto perché non succeda".