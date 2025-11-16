Se Sinner canta Ligabue: Jannik in finale contro Alcaraz ballando sul mondo

Ballando sul mondo, Jannik Sinner va dritto in finale. Sì, dritto come l’ultimo colpo, a sventaglio, chirurgico, implacabile. Lo sa benissimo Alex De Minaur , che continua a collezionare sconfitte contro di lui e che vorrebbe davvero “strangolarlo” , simpaticamente eh. Ma non c’è trippa per gatti, usando il commento griffato Paolo Bertolucci . E il nostro carotino si apre in un sorriso grande così, gli brillano gli occhi, quando l’Inalpi Arena intona il coro: “Olè, olè olè olè, Sineeer, Sineeer. Olè, olè olè olè, Sineeer, Sineeer”. Ballando sul mondo, il fuoriclasse dei monti fa saltare l’Italia. In tribuna, dove appunto campeggia Luciano Ligabue, in tv dove milioni di spettatori sobbalzano a ogni colpo. Il ritmo impresso è quello solito, seppur un tantino frenato, sincopato nel primo set. Ma quando si arriva al dunque, il cambio passo è devastante. Rovescio e sberle imprendibili, per non dire di quella volée deliziosa. Tutti in piedi, applausi a go-go. E il rocker di Correggio si scatena: “Ero anche a Wimbledon... Di Jannik mi stupisce sempre più come riesce a controllarsi, a esaltarsi quando è sotto pressione. Un ragazzo di 24 anni con quella capacità di gestione...”. Ballando sul mondo, il Rosso... arrossisce. Quando la gente lo riempie d’affetto, quando il frastuono è assordante. “Olè, olè olè olè, Sineeer, Sineeer. Olè, olè olè olè, Sineeer, Sineeer” entra e fa cantare tutti. Anche all’angolo. Dove i puffi blu scattano insieme all’unisono: Darren Cahill, Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Alejandro Resnicoff, in piedi quando il campione dirige l’orchestra. Sostegno, sempre.

"Bisogna combattere"

Anche incoraggiamento sferzante. “Bisogna combattere”, la direttiva dell’allenatore-papà australiano. E il fenomeno combatte, eccome se combatte. Ne fa le spese il povero Alex De Minaur, condannato a perdere, sempre. Ma si consola con la promessa sposa britannica Katie Boulter, che sforna selfie e foto in quantità. Impietriti, invece, i fratelli Dominic e Daniel, vicini al coach Adolfo Gutierrez, hanno una faccia che dice tutto: non c’è storia, anche stavolta. Ballando sul mondo, l’eroe del Belpaese fissa l’obiettivo: riprendersi tutto. Con l’aiuto del pubblico, tanto per restare alla partita domestica, qui alle Finals di Torino. Poi, l’anno nuovo andrà dall’altra parte, per ricominciare da capo. In Australia, a casa del Demone che spera di non trovarselo più di fronte. Perché ogni volta son dolori. E più lo picchia, più viene picchiato. Certo, alla fine sono sempre abbracci e gesti carini, ma il dolore permane... Ballando sul mondo, con il cuore colmo. Perché la gente è pazza di lui. Perché Laila (Hasanovic) è il volto dolce. Tutta la settimana a sostenere Jannik suo, la modella danese.

"I ragazzini imparano a sognare"

Presenza femminile di spicco nel box sinneriano, e mamma Siglinde da Sesto non se ne duole certo. Anzi. È contenta se il suo ragazzo è contento. E Jannik pare finalmente felice e senza più il magone, dopo un anno con la spada di Damocle della squalifica sulla testa. Tutto alle spalle, il resto è solo tennis. Di forza e qualità. Ballando sul mondo, Sinner fa cinema. Complimenti a Carlos Alcaraz che chiude il 2025 al numero 1. “Bravo”, ma occhio: l’italiano che un po’ è anche austr-alieno ti ha rimesso nel mirino. D’altronde, al momento esistono due leader, non c’è un numero 2. Basta questa statistica: Roger Federer (2006, 2007), Novak Djokovic (2015-2023), Jannik Sinner (2025) sono gli unici ad aver raggiunto l’atto conclusivo nei 4 tornei dello Slam e Atp Finals nella stessa stagione. Il ballo, quindi. Il mondo. E il cinema. E per dirla con le parole di Pierfrancesco Favino: “Viva Jannik, con lui i ragazzini imparano a sognare”. E noi con loro.