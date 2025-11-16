Tuttosport.com
Ancora paura sugli spalti, Sinner e Alcaraz si fermano: cosa è successo in finale

Subito interrotta la finale delle Nitto Atp Finals. Fiato sospeso alla Inalpi Arena di Torino
2 min
atp finals 2025sinnerAlcaraz
Ancora paura sugli spalti, Sinner e Alcaraz si fermano: cosa è successo in finale© LAPRESSE

Attimi di tensione all'inizio della finale delle ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sul 2-1 40-40 a favore dello spagnolo, il gioco è stato interrotto tra il silenzio generale della Inalpi Arena. Tutti hanno rivolto il proprio sguardo verso uno spicchio di tribuna, precisamente alle ultime file, dove potrebbe essersi sentito male uno spettatore. Nella giornata di lunedì 10 novembre erano morte due persone nei pressi del centro sportivo. Ora si resta col fiato sospeso anche nella finale.

Il colloquio a rete

Sinner e Alcaraz hanno parlato a rete con il giudice di sedia Renaud Lichtenstein. La persona sugli spalti ha ricevuto le cure del caso. Si sarebbe sentito un urlo dopo una caduta. Sinner ha chiesto all'arbitro: "Che sta accadendo questa settimana?! È successo già diverse volte". Lo spettatore avrebbe accusato un malore, ma è uscito sulle sue gambe dagli spalti della Inalpi Arena. Il gioco è ripreso dopo 11 minuti e mezzo di interruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

