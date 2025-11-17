Mostruoso Sinner, anno da record tra titoli e montepremi: la cifra è pazzesca

Un anno da record chiuso nel migliore dei modi e la squalifica è un lontano ricordo. "A quei tre mesi non penso più" aveva detto Jannik Sinner prima della finale di ieri contro Carlos Alcaraz e per questo non si chiede nemmeno quali numeri avrebbe oggi se avesse giocato nel periodo in cui è rimasto fuori. D’altronde se nel 2025 intero sono solo tre i giocatori da cui perde, difficilmente la stagione non si potrà definire positiva. È poi l’anno del primo Wimbledon, del secondo Australian Open consecutivo e delle Finals, vinte come lo scorso anno e nelle quali fa finale dal 2023. E così gli Slam in carriera fin qui conquistati in carriera salgono a 4. Ma Jannik è stato capace di fare finale anche negli altri due, prima al Roland Garros e poi agli Us Open, dove a mandarlo ko è stato il solito Carlos Alcaraz, unico top ten con il quale perde in stagione. Il confronto con gli altri primi dieci, invece, è abbastanza chiaro e dice 19-4 per l’azzurro. Statistiche aggiornate in questa settimana a Torino dove si è tenuto il torneo con i più forti otto dell’anno solare. I titoli totali, poi, sono 6 e se i due slam vinti e Torino li abbiamo citati, a completare il palmares ci hanno pensato il successo nel mille di Parigi e nei 500 di Pechino e Vienna.
Quanto ha incassato Sinner
Altre 4 le finali disputati, da Roma, torneo nel quale rientra, a Cincinnati, passando per Roland Garros e Us Open. Due solamente, invece, i tornei nei quali non arriva fino all’ultimo atto: ad Halle, quando viene eliminato da Bublik, e Shanghai, dov’è costretto al ritiro contro Griekspoor. Tutto ciò porta Jannik ad aver vinto 58 gare in stagione a fronte delle sole 6 sconfitte. Meglio, tanto per capirci, ha fatto solo Alcaraz con 71 che però ha usufruito dei tre mesi in cui il rivale era squalificato. Ciò che forse impressiona di più, però, è la capacità di alzare il livello nei momenti decisivi o di mantenere il vantaggio acquisito. Perché nel primo caso è indicativo il dato relativo ai tie break vinti (16-3), mentre nel secondo si scopre come per 52 volte in cui è andato avanti di un set poi è stato capace di capitalizzare il vantaggio. Numeri che si traducono anche in guadagni perché se escludiamo gli sponsor, Sinner è stato in grado di aggiudicarsi un prize money stagionale di oltre 19 milioni di dollari (5 solo a Torino). Un conto dal quale è escluso il Six King Slam vinto in Arabia perché non riconosciuto a livello ATP in quanto oggi è un’esibizione, seppur ben remunerata perché aggiudicandosela ha portato a casa altri 6 milioni di dollari.
Sinner (e non solo lui) trascina il tennis italiano
E dunque da qui riparte in vista di una nuova stagione, quella del 2026, dove ripartirà la caccia al numero uno, una posizione tenuta per 65 settimane consecutive e che solo Alcaraz è riuscito a sfilargli prima agli Us Open e poi a Torino. Adesso il meritato riposo prima di riprendere con l’off-season che porrà le basi per il prossimo anno. Come sempre ripartirà dall’Australia, più precisamente a Melbourne, dove Jannik deve difendere il titolo vinto negli ultimi due anni. Poi il cemento americano e la terra rossa europea che quest’anno gli sono mancati per i fatti che tutti conoscono. E se anche lui non lo dirà mai, giocando quei tornei pare scontato che i suoi numeri oggi sarebbero ancora migliori di quanto non vi abbiamo già raccontato. Un fenomeno in campo e fuori perché i suoi numeri trascinano anche il tennis italiano, nei circoli e negli impianti. I sold out continui degli Internazionali e nelle Finals ne sono l’esempio più lampante. Anche se lì ad aiutarlo ci sono stati anche tutti gli altri azzurri, anche loro capaci di rendere il movimento nostrano il più forte del mondo.
