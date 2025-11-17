Mostruoso Sinner, anno da record tra titoli e montepremi: la cifra è pazzesca

Un anno da record chiuso nel migliore dei modi e la squalifica è un lontano ricordo. "A quei tre mesi non penso più" aveva detto Jannik Sinner prima della finale di ieri contro Carlos Alcaraz e per questo non si chiede nemmeno quali numeri avrebbe oggi se avesse giocato nel periodo in cui è rimasto fuori. D’altronde se nel 2025 intero sono solo tre i giocatori da cui perde, difficilmente la stagione non si potrà definire positiva. È poi l’anno del primo Wimbledon, del secondo Australian Open consecutivo e delle Finals, vinte come lo scorso anno e nelle quali fa finale dal 2023. E così gli Slam in carriera fin qui conquistati in carriera salgono a 4. Ma Jannik è stato capace di fare finale anche negli altri due, prima al Roland Garros e poi agli Us Open, dove a mandarlo ko è stato il solito Carlos Alcaraz, unico top ten con il quale perde in stagione. Il confronto con gli altri primi dieci, invece, è abbastanza chiaro e dice 19-4 per l’azzurro. Statistiche aggiornate in questa settimana a Torino dove si è tenuto il torneo con i più forti otto dell’anno solare. I titoli totali, poi, sono 6 e se i due slam vinti e Torino li abbiamo citati, a completare il palmares ci hanno pensato il successo nel mille di Parigi e nei 500 di Pechino e Vienna.