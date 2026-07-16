Le Atp Finals restano a Torino anche nel 2027 come anticipato sul canale YouTube Tuttosport

Le Nitto ATP Finals a Torino rappresentano una storia di successo costruita nel tempo attraverso visione, professionalità, impegno e risultati concreti. Questa storia, che ha saputo consolidarsi e crescere anno dopo anno, oggi si prepara ad aprire una nuova fase del proprio percorso.

La celebrazione di un cammino ricco di successi, le sfide che attendono la prossima edizione del torneo e un annuncio destinato a entrare nella storia dello sport italiano si fondono in un’unica, straordinaria notizia: le Nitto ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027.

La Federazione Italiana Tennis e Padel conferma, infatti, che il capoluogo piemontese continuerà a ospitare il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo, confermandosi una delle grandi capitali internazionali del tennis.

L’annuncio arriva in un momento di straordinario entusiasmo attorno all’evento, testimoniato anche dal ritmo eccezionale delle vendite dei biglietti per l’edizione 2026, che sta facendo registrare risultati senza precedenti e confermando il crescente interesse del pubblico italiano e internazionale per le Nitto ATP Finals.

Dal 2021 la città di Torino è diventata il cuore pulsante del grande tennis mondiale, cogliendo l’opportunità di mostrare al mondo il proprio fascino, la propria cultura e una straordinaria capacità organizzativa nell’ospitare eventi di caratura internazionale. In questi anni il capoluogo piemontese ha saputo unire eccellenza organizzativa, accoglienza e spettacolo, trasformando le Nitto ATP Finals in una vera e propria celebrazione dello sport.

Anno dopo anno, il legame tra Torino e il torneo si è consolidato, ed è anche per questo motivo che la conferma dell’evento per il 2027 rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e alla qualità dell’esperienza offerta ad appassionati, atleti e addetti ai lavori.

2021-2025: UN QUINQUENNIO D’ORO - Cinque edizioni da ricordare, cinque anni di crescita e passione condivisa. A conclusione del primo quinquennio di assegnazione delle Nitto ATP Finals a Torino (2021-2025), il bilancio è positivo sotto ogni profilo, a conferma di come il torneo rappresenti non soltanto un evento sportivo di eccellenza, ma anche un investimento strategico nazionale con ricadute economiche, reputazionali, turistiche e industriali misurabili e certificate per tutto il territorio.

L’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals ha generato un impatto economico complessivo di 591,1 milioni di euro, un ritorno sociale sull’investimento (SROI) pari a 5,31 e un nuovo record di 229.879 spettatori, con una crescita del 93% rispetto al 2021 e un pubblico sempre più internazionale.

MASTER PLAN: LE GRANDI NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2026 - La conferma di Torino anche per il 2027 si inserisce in un percorso di crescita che troverà una prima, importante espressione già nell’edizione 2026 delle Nitto ATP Finals. Il nuovo Master Plan introduce, infatti, un profondo rinnovamento degli spazi dell’Inalpi Arena e del Fan Village; sport, innovazione, intrattenimento, sostenibilità, grande musica e alta cucina si intrecciano armoniosamente, trasformando le Nitto ATP Finals in un’esperienza di livello superiore per pubblico, partner, addetti ai lavori e tennisti.

Il Fan Village, nella sua nuova configurazione, si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento; grazie a novità strutturali uniche nel loro genere, i tifosi potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva e partecipativa, valorizzando così l’intero ecosistema delle Finals. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 si distingue lo Skywalk firmato da Pininfarina: una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l’Inalpi Arena al Fan Village, destinata a diventare uno degli elementi più iconici e scenografici del torneo.

Anche Piazza San Carlo sarà al centro dell’esperienza delle Nitto ATP Finals, con il tradizionale Blue Carpet arricchito da una nuova installazione progettata da Pininfarina, pensata per valorizzare ulteriormente il legame tra l’evento e la città di Torino.

Nel Fan Village sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista, che permetterà ai protagonisti del torneo di preparare i propri match sotto gli occhi degli appassionati, creando un’occasione unica di contatto ravvicinato tra campioni e tifosi.

A completare il progetto contribuirà la nuova e ampliata facciata del Fan Village, caratterizzata da una grande parete LED destinata a trasformare il Piazzale Grande Torino in un grande palcoscenico digitale.

All’interno dell’Inalpi Arena, invece, la nuova configurazione delle sedute porterà la capienza a oltre 13.500 posti, mentre quattro nuove terrazze con affaccio diretto sul campo e il potenziamento delle aree hospitality offriranno un’esperienza ancora più esclusiva per partner, ospiti e aziende.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals. Per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. La conferma di Torino per il 2027 ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Nitto ATP Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l’intero Paese”.

Andrea Gaudenzi, Presidente ATP: “Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un'esperienza per i fan di livello mondiale. Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l'evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di FITP, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell'evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso”.

Hideo Takasaki, Chairman, CEO Nitto: “Nitto desidera esprimere la sua sincera gratitudine all'ATP, alla FITP, alla città di Torino e alla comunità locale per il loro continuo supporto alle Nitto ATP Finals. Dal 2021, il torneo è cresciuto insieme alla città di Torino, rafforzando costantemente la sua presenza globale e trasformandosi in un evento di livello mondiale che affascina i tifosi di tutto il mondo. Ci auguriamo sinceramente che nel 2027 il torneo continui a raggiungere nuove vette nella splendida città di Torino, ricca di storia e cultura, e continui a ispirare i tifosi di tutto il mondo”.

Le Nitto ATP Finals 2027 si disputeranno nel mese di novembre all’Inalpi Arena; i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie del pianeta si sfideranno ancora una volta per l’ultimo grande titolo della stagione, proseguendo un percorso che ha portato Torino al centro del tennis mondiale.