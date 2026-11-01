Torino, Atp Finals in formato extralarge: presentato il programma

Torino si prepara al nuovo grande evento delle Nitto ATP Finals che scalderanno il cuore degli appassionati e inonderanno di colori e temi legati al tennis le sue storiche piazze. Per il sesto anno consecutivo i campioni si daranno battaglia alla Inalpi Arena, dal 15 al 22 novembre, in singolare e doppio, ma è sempre più ricco e suggestivo il programma delle iniziative collaterali che prenderanno forma dal 13 novembre. Promosso da Città di Torino , Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte, saprà stupire. Il luogo simbolo della manifestazione sarà ancora una volta piazza Castello, dove torna Casa Tennis , con due cupole geodetiche dalla capienza di 180 posti che quest'anno avranno una scenografica illuminazione serale gialla, a ricordare una pallina da tennis. Qui si alterneranno talk e incontri con protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e del giornalismo. L’Archivio di Stato in piazzetta Mollino aprirà ancora le sue porte per ospitare Casa Gusto, il palcoscenico allestito tutti i giorni dalla Camera di commercio di Torino e dalla Regione Piemonte, per offrire a turisti e cittadini, attraverso degustazioni guidate e approfondite, la migliore enogastronomia torinese e piemontese.

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Le novità e gli appuntamenti più attesi

Tra le novità i due spettacolari videomapping sulla facciata di Palazzo Reale, con giochi di luce e la proiezione delle immagini più belle delle edizioni torinesi delle Nitto ATP Finals (in collaborazione con i Musei Reali di Torino e il supporto di FITP) e sulle facciate dei palazzi di piazza San Carlo (a cura di FITP), dal 13 al 22 novembre. Tra gli appuntamenti più attesi, il Grand Opening Show all’Inalpi Arena (giovedì 12 novembre) con Achille Lauro, il Blue Carpet (venerdì 13 novembre) con la sfilata dei campioni in piazza San Carlo e nella rinnovata via Roma. La chiusura, domenica 22 novembre, sarà come sempre affidata al The Final Set Closing Party alle OGR Torino. Nel programma anche tre mostre fotografiche dedicate ai campioni delle Nitto ATP Finals, allestite sotto i portici di piazza Palazzo di Città, in piazza San Carlo e in via Po, che accompagneranno il pubblico per tutta la durata dell’evento. Come ogni anno i possessori del biglietto potranno inoltre usufruire di ingressi gratuiti o ridotti nei musei e nei teatri della città che hanno aderito e potranno viaggiare gratuitamente sulle linee GTT 4 e 10.

"I numeri parlano di un incremento costante"

«Le Nitto ATP Finals sono ormai parte della storia recente di Torino, del suo percorso di crescita e della sua capacità di accogliere i grandi eventi e lo sport internazionale - dichiara il sindaco Stefano Lo Russo – e anche quest’anno vogliamo che questa atmosfera si trasformi in un momento di festa per tutta la città». «La sfida di questa edizione è compiere un ulteriore salto di qualità: fare in modo che la magia e l’energia dell’evento attraversino l’intera regione, coinvolgendo cittadini e visitatori ben oltre i confini dell’Inalpi Arena – afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. I numeri dicono di un incremento costante dei visitatori nella nostra regione, in vetta ai dati nazionali». «Le Finals sono una straordinaria opportunità per Torino e il Piemonte – sottolinea Paolo Damilano, consigliere delegato FITP -. In questi anni la manifestazione ha contribuito a rafforzare il posizionamento internazionale della città, generando importanti ricadute. I numeri raggiunti, a partire dal record di biglietti venduti nel 2025 e dall’impatto economico stimato in 591 milioni di euro, confermano il valore di un evento che va ben oltre la dimensione sportiva. Gli stessi tennisti vogliono vivere l’evento anche se non sono riusciti a qualificarsi. È il caso del canadese Felix Auger Aliassime che si allenerà sui campi del Circolo della Stampa Sporting, a conferma di quanto Torino e le sue bellezze siano diventati punti di riferimento per tutti i giocatori».