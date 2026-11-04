ATP Finals, anche Arthur Fils qualificato: decisiva la sconfitta di Tiafoe a Parigi

Le ATP Finals di Torino hanno un altro protagonista. Arthur Fils è matematicamente qualificato per il torneo dei migliori della stagione, che si giocherà all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. A dare la certezza al francese è stata la sconfitta di Frances Tiafoe al Rolex Paris Masters contro Quentin Halys , che ha vinto 6-3, 1-6, 7-6 (9) dopo una lunga battaglia. Il tie-break del terzo set è finito 11-9. Con questo risultato nessuno degli inseguitori può più superare Fils nella Race .

Atp Finals, mancano solo due posti

Fils era arrivato a Parigi settimo nella Race con 3.535 punti, subito dietro Flavio Cobolli, che si è qualificato ieri grazie alla sconfitta di Rafael Jodar contro Casper Ruud. Ora il francese ha il pass per Torino nella settimana del torneo di casa, aiutato proprio da un connazionale, Halys, che ha eliminato uno dei rivali più pericolosi nella corsa alle Finals. Per Fils è la conferma di una stagione di grande crescita, che gli permette di entrare tra i migliori otto giocatori del mondo. Con Fils i qualificati diventano sei: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e appunto il francese. Jannik Sinner era già qualificato, ma non sarà a Torino per infortunio. Restano quindi due posti, e la corsa si decide a Parigi.