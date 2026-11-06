Finals, non solo tennis: Torino pronta a stupire

Torino , è ormai tempo di Nitto Atp Finals , per il sesto anno consecutivo. L’evento sportivo che vedrà al via gli otto migliori giocatori del mondo, qualificati attraverso la “Race to Turin” e le otto migliori coppie di doppio, si svolgerà come da tradizione alla Inalpi Arena, ulteriormente rinnovata negli spazi e nei dettagli. A fianco dell’Arena e perfettamente integrato con la stessa, spicca il Fan Village, con proposte sempre più variegate per gli appassionati. Ogni anno aumentano gli spazi a disposizione dei fruitori di un tennis sempre più a 360 gradi. Potenziato anche nel 2026, presenta le tre principali aree che sono quella dei partner, quella degli sport di racchetta che è possibile provare, per chiudere con quella Food . Tra le novità che meritano particolare attenzione c’è il Ponte dei Campioni, una passerella sopraelevata progettata da Pininfarina che collega direttamente la Inalpi Arena al Villaggio, riservata al passaggio dei giocatori.

Il format

La formula di gara, ormai collaudata, prevede una prima fase a gironi, con quattro protagonisti per ognuno, per poi passare alle semifinali e finali. Ciò vale anche per il doppio. In singolare il due volte campione uscente è Jannik Sinner, quest’anno assente perché in fase di recupero dopo le problematiche fisiche accusate nel post Wimbledon. L’azzurro ha vinto il titolo 2025 in finale contro Alcaraz, per 7-6 (4) 7-5. Il titolo di doppio è invece detenuto da Heliovaara-Patten che si erano imposti 7-5 6-3 su Salisbury-Skupski. Mancano ormai dieci giorni all’evento di campo (15-22 novembre) ma si attendono già i primi arrivi. I giocatori alterneranno gli allenamenti sul campo apposito allestito presso la Inalpi Arena, sul centrale e nel Training Center del Circolo della Stampa Sporting. Tra i più attesi c’è Flavio Cobolli, unico azzurro presente tra i migliori singolaristi e in fase di recupero dopo il problema alla coscia che lo ha fermato a Vienna e per cautela costretto a rinunciare al 1000 di Parigi, ancora in corso.

Il programma delle attività

Mercoledì 11 novembre alle 10 in Piazza d’Armi ci sarà l’apertura del Fan Village, a cura della Fitp. Giovedì 12, alle 12, la conferenza stampa di apertura e la cerimonia del sorteggio dei gironi, presso il Grattacielo Intesa San Paolo, Host Partner delle Nitto Atp Finals. Alle 21, presso la Inalpi Arena, è in programma il Gran Opening Show, con la presenza di Achille Lauro. Venerdì 13 si presenta un programma molto ricco. Alle 8 al Pala Gianni Asti spicca la Festa finale Racchette in Classe. Alle 9 presso il Politecnico di Torino ci sarà l’Innovation Summit a cura di FITP. Alle 12 in piazza Castello l’Inaugurazione alla stampa di Casa Tennis e Casa Gusto. A seguire: apertura al pubblico di Casa Gusto. Alle 17,15 in piazza San Carlo e via Roma il tanto atteso Blue Carpet, l’incontro del pubblico con i campioni del singolare, a cura di Fitp. Tra gli eventi di sabato 14 da annotare il “Family Day Fan Village” e alle 12 l’incontro con i campioni del doppio. Domenica 22 alle 18 presso le OGR, il The Final Set Closing Party.