Nitto Atp Finals, chi sfidano Cobolli e Bolelli-Vavassori nel girone: i dettagli del sorteggio
TORINO - Si alza il sipario sulle Nitto ATP Finals 2026 a Torino dove si è svolto il sorteggio che ha definito i gironi del prestigioso torneo, in programma dal 15 al 22 novembre. Riflettori puntati sugli azzurri Flavio Cobolli, protagonista nel singolare, e sulla coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori nel doppio. Ecco gli avversari che dovranno affrontare nella corsa alle semifinali.
Il sorteggio del singolare
Gruppo John McEnore
Alexander Zverev
Ben Shelton
Arthur Fils
Rafael Jodar
Gruppo Ivan Lendl
Carlos Alcaraz
Daniel Medvedeev
Flavio Cobolli
Francis Tiafoe
Il sorteggio del doppio
Gruppo Todd Woodbridge
Heljovara/Patten
Arevalo/Pavic
Arribage/Olivetti
Luza/Matos
Gruppo Mark Woodforde
Harrison/Skupski
Granollers/Zeballos
Bolelli/Vavassori
Krawietz/Puetz
Le parole di Binaghi e Gaudenzi
Prima del sorteggio la conferenza stampa. Queste le parole del presidente della FITP, Angelo Binaghi: "Anche quest'anno è stata una grande stagione per il tennis italiano. Complimenti a Sara Errani e Jasmine Paolini, già in semifinali alle Wta Finals. Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni delle Atp Finals in Italia avremmo vinto due titoli e qualificato quattro giocatori diversi (Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli), nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una meravigliosa sorpresa, centrale per il successo di questa manifestazione". Andrea Gaudenzi, presidente ATP: "Le Atp Finals sono il gioiello del nostro calendario, l'evento con i migliori otto giocatori al mondo. Ci mancherà tantissimo Sinner, la punta di diamante del tennis italiano, ma abbiamo Cobolli. La forza del movimento italiano è la varietà e la forza della base, da italiano sono orgoglioso".
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