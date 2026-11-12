Nitto Atp Finals, chi sfidano Cobolli e Bolelli-Vavassori nel girone: i dettagli del sorteggio

Il sorteggio del singolare

Gruppo John McEnore

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jodar

Gruppo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz

Daniel Medvedeev

Flavio Cobolli

Francis Tiafoe

Il sorteggio del doppio

Gruppo Todd Woodbridge

Heljovara/Patten

Arevalo/Pavic

Arribage/Olivetti

Luza/Matos

Gruppo Mark Woodforde

Harrison/Skupski

Granollers/Zeballos

Bolelli/Vavassori

Krawietz/Puetz

Le parole di Binaghi e Gaudenzi

Prima del sorteggio la conferenza stampa. Queste le parole del presidente della FITP, Angelo Binaghi: "Anche quest'anno è stata una grande stagione per il tennis italiano. Complimenti a Sara Errani e Jasmine Paolini, già in semifinali alle Wta Finals. Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni delle Atp Finals in Italia avremmo vinto due titoli e qualificato quattro giocatori diversi (Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli), nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una meravigliosa sorpresa, centrale per il successo di questa manifestazione". Andrea Gaudenzi, presidente ATP: "Le Atp Finals sono il gioiello del nostro calendario, l'evento con i migliori otto giocatori al mondo. Ci mancherà tantissimo Sinner, la punta di diamante del tennis italiano, ma abbiamo Cobolli. La forza del movimento italiano è la varietà e la forza della base, da italiano sono orgoglioso".