Sinner su Cobolli: "Stagione incredibile, bello vederlo a Torino"Tennis

Nitto Atp Finals, chi sfidano Cobolli e Bolelli-Vavassori nel girone: i dettagli del sorteggio

Da Torino arrivano gli accoppiamenti: per gli azzurri prende forma la corsa verso le semifinali
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Pubblicato il 12.11.2026, 13:11

2 min

Nitto ATP Finals 2026Torino

TORINO - Si alza il sipario sulle Nitto ATP Finals 2026 a Torino dove si è svolto il sorteggio che ha definito i gironi del prestigioso torneo, in programma dal 15 al 22 novembre. Riflettori puntati sugli azzurri Flavio Cobolli, protagonista nel singolare, e sulla coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori nel doppio. Ecco gli avversari che dovranno affrontare nella corsa alle semifinali.

Il sorteggio del singolare

Gruppo John McEnore

Alexander Zverev
Ben Shelton
Arthur Fils
Rafael Jodar

Gruppo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz
Daniel Medvedeev
Flavio Cobolli
Francis Tiafoe

Il sorteggio del doppio

Gruppo Todd Woodbridge

Heljovara/Patten
Arevalo/Pavic
Arribage/Olivetti
Luza/Matos

Gruppo Mark Woodforde

Harrison/Skupski
Granollers/Zeballos
Bolelli/Vavassori
Krawietz/Puetz

Le parole di Binaghi e Gaudenzi

Prima del sorteggio la conferenza stampa. Queste le parole del presidente della FITP, Angelo Binaghi: "Anche quest'anno è stata una grande stagione per il tennis italiano. Complimenti a Sara Errani e Jasmine Paolini, già in semifinali alle Wta Finals. Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi cinque anni delle Atp Finals in Italia avremmo vinto due titoli e qualificato quattro giocatori diversi (Sinner, Musetti, Berrettini e Cobolli), nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una meravigliosa sorpresa, centrale per il successo di questa manifestazione". Andrea Gaudenzi, presidente ATP: "Le Atp Finals sono il gioiello del nostro calendario, l'evento con i migliori otto giocatori al mondo. Ci mancherà tantissimo Sinner, la punta di diamante del tennis italiano, ma abbiamo Cobolli. La forza del movimento italiano è la varietà e la forza della base, da italiano sono orgoglioso".

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