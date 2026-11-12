Cobolli è già arrivato a Torino: primo allenamento con il papà verso le Atp FinalsTennis

Nitto Atp Finals 2026, il programma ufficiale delle prime due giornate: quando debutta Cobolli

Tutto pronto alla Inalpi Arena di Torino: domenica pomeriggio l'esordio del numero 1 Zverev contro Jodar
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 12.11.2026, 15:48

2 min

Nitto Atp FinalsCobolliCalendario Atp Finals

Mancano pochi giorni all’inizio delle Nitto ATP Finals 2026. Domenica 15 novembre all’Inalpi Arena di Torino comincia il torneo dei migliori otto giocatori della stagione, e dopo il sorteggio è stato pubblicato anche il programma delle prime due giornate. Per l’Italia l’appuntamento più atteso è lunedì sera, quando Flavio Cobolli farà il suo debutto contro Daniil Medvedev. La prima giornata è dedicata al girone John McEnroe. Si comincia alle 11:30 con il doppio tra Heliovaara/Patten e Luz/Matos. Non prima delle 14 il primo singolare del torneo mette di fronte la prima testa di serie Alexander Zverev e Rafael Jodar, all’esordio alle Finals. Alle 18 c’è il secondo doppio, Arévalo/Pavic contro Arribagé/Olivetti. In serata, non prima delle 20:30, chiude la giornata la sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils. Il programma di domenica 15 novembre: ore 11.30 Heliövaara/Patten-Luz/Matos (doppio), non prima delle 14 Zverev-Jodar, ore 18 Arévalo/Pavić-Arribagé/Olivetti (doppio), non prima delle 20.30 Shelton-Fils. 

Il debutto di Cobolli

Lunedì tocca al girone Ivan Lendl, con due appuntamenti per i tifosi italiani. Si comincia alle 11.30 con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nel loro primo match affrontano la coppia Granollers/Zeballos. Nel pomeriggio, non prima delle 14, gioca Carlos Alcaraz contro Frances Tiafoe. Alle 18 c’è il doppio tra Krawietz/Pütz e Harrison/Skupski. Infine, non prima delle 20.30, Cobolli scende in campo per la prima volta alle Finals contro Medvedev. Il programma di lunedì 16 novembre: ore 11.30 Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos (doppio), non prima delle 14 Alcaraz-Tiafoe, ore 18 Krawietz/Pütz-Harrison/Skupski (doppio), non prima delle 20.30 Cobolli-Medvedev.
 

Tutte le news
Nitto Atp Finals

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS