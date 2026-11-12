Nitto Atp Finals 2026, il programma ufficiale delle prime due giornate: quando debutta Cobolli
Mancano pochi giorni all’inizio delle Nitto ATP Finals 2026. Domenica 15 novembre all’Inalpi Arena di Torino comincia il torneo dei migliori otto giocatori della stagione, e dopo il sorteggio è stato pubblicato anche il programma delle prime due giornate. Per l’Italia l’appuntamento più atteso è lunedì sera, quando Flavio Cobolli farà il suo debutto contro Daniil Medvedev. La prima giornata è dedicata al girone John McEnroe. Si comincia alle 11:30 con il doppio tra Heliovaara/Patten e Luz/Matos. Non prima delle 14 il primo singolare del torneo mette di fronte la prima testa di serie Alexander Zverev e Rafael Jodar, all’esordio alle Finals. Alle 18 c’è il secondo doppio, Arévalo/Pavic contro Arribagé/Olivetti. In serata, non prima delle 20:30, chiude la giornata la sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils. Il programma di domenica 15 novembre: ore 11.30 Heliövaara/Patten-Luz/Matos (doppio), non prima delle 14 Zverev-Jodar, ore 18 Arévalo/Pavić-Arribagé/Olivetti (doppio), non prima delle 20.30 Shelton-Fils.
Il debutto di Cobolli
Lunedì tocca al girone Ivan Lendl, con due appuntamenti per i tifosi italiani. Si comincia alle 11.30 con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nel loro primo match affrontano la coppia Granollers/Zeballos. Nel pomeriggio, non prima delle 14, gioca Carlos Alcaraz contro Frances Tiafoe. Alle 18 c’è il doppio tra Krawietz/Pütz e Harrison/Skupski. Infine, non prima delle 20.30, Cobolli scende in campo per la prima volta alle Finals contro Medvedev. Il programma di lunedì 16 novembre: ore 11.30 Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos (doppio), non prima delle 14 Alcaraz-Tiafoe, ore 18 Krawietz/Pütz-Harrison/Skupski (doppio), non prima delle 20.30 Cobolli-Medvedev.
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