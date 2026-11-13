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Moovit e FITP insieme per la mobilità sostenibile: con le Nitto ATP Finals debutta il Contatore CO₂ per gli spettatori di Torino

Per il secondo anno consecutivo Moovit offrirà soluzioni di mobilità sostenibile agli spettatori del torneo. Notifiche geolocalizzate, percorsi personalizzati e informazioni in tempo reale per accompagnare i tifosi verso l'Inalpi Arena. E per la prima volta sarà possibile conoscere direttamente nell'app l'impatto ambientale dei propri spostamenti