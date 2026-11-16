Il debutto di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals finisce con una sconfitta. All’Inalpi Arena, davanti al pubblico di casa, il numero 6 del mondo ha perso contro Daniil Medvedev (7-6, 6-3). Il russo ha giocato una partita quasi perfetta e ha chiuso in un’ora e 27 minuti. Il primo set è stato molto equilibrato. Cobolli ha tenuto il ritmo dell’avversario per 55 minuti, fino al tie-break. Lì però Medvedev è stato più solido e preciso. Nel secondo set il russo ha alzato il livello e ha preso il controllo della partita. In appena 32 minuti ha chiuso 6-3, senza dare a Cobolli la possibilità di rientrare.