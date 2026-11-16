Cobolli, debutto amaro alle Nitto Atp Finals davanti a Berrettini: Medvedev vince in due set
Il debutto di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals finisce con una sconfitta. All’Inalpi Arena, davanti al pubblico di casa, il numero 6 del mondo ha perso contro Daniil Medvedev (7-6, 6-3). Il russo ha giocato una partita quasi perfetta e ha chiuso in un’ora e 27 minuti. Il primo set è stato molto equilibrato. Cobolli ha tenuto il ritmo dell’avversario per 55 minuti, fino al tie-break. Lì però Medvedev è stato più solido e preciso. Nel secondo set il russo ha alzato il livello e ha preso il controllo della partita. In appena 32 minuti ha chiuso 6-3, senza dare a Cobolli la possibilità di rientrare.
Precedenti e classifica del girone
Con questa vittoria Medvedev si porta sul 3-1 nei confronti diretti con Cobolli, che finora lo aveva battuto solo a Madrid nel 2026. Nel girone Lendl Medvedev raggiunge in testa Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva battuto Frances Tiafoe con un netto 6-2, 6-2. Per Cobolli la strada verso la semifinale si fa difficile: nelle prossime due partite dovrà affrontare proprio Alcaraz e Tiafoe.
Sugli spalti anche Berrettini
L'Inalpi Arena ha fatto il 'tifo' per Flavio Cobolli. Il palazzetto torinese che ospita le Atp Finals ha accolto con un lungo applauso l'ingresso in campo del tennista azzurro contro Medvedev. Dagli spalti sono partiti diversi cori di incitamento per il giocatore romano, unico italiano presente nel singolare. In tribuna anche uno spettatore speciale, il 'collega' e amico Matteo Berrettini.
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