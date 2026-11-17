TORINO - Arthur Fils rimette in sesto il proprio percorso alle Nitto ATP Finals centrando una vittoria fondamentale per le ambizioni di qualificazione alle semifinali. Sotto di un set dopo un avvio complicato, il giocatore francese ha ribaltato l'inerzia della sfida imponendosi su Rafael Jodar con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2 in un'ora e cinquantuno minuti di gioco. Dopo un primo parziale in cui lo spagnolo ha sfruttato al meglio le uniche vere occasioni concesse, il pupillo di Goran Ivanisevic ha alzato esponenzialmente il livello della propria battuta e l'intensità degli scambi da fondo campo, prendendo il controllo totale del match dal secondo parziale in poi e approfittando anche di un leggero problema fisico accusato dall'avversario.

Il calo fisico di Jodar

La chiave della rimonta si è materializzata a cavallo tra il primo e il secondo parziale, quando Fils ha registrato i turni di servizio – perdendo appena due punti complessivi nel terzo set – e ha iniziato a martellare la difesa dello spagnolo. Jodar, scivolato rapidamente in svantaggio a causa di una serie di cinque giochi consecutivi concessi al rivale, ha accusato un problema fisico che ha reso inevitabile l'intervento del fisioterapista per un medical time-out. Nonostante i tentativi di reazione dell'avversario, il tennista transalpino ha gestito senza sbavature il vantaggio accumulato, chiudendo la pratica in scioltezza.