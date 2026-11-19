Nuovi accertamenti per Carlos Alcaraz , impegnato alle Atp Finals e ora prossimo a sottoporsi a una risonanza magnetica dal cui risultato dipenderà il resto della stagione: vale a dire il cammino sul cemento della Inalpi Arena e la Coppa Davis a Bologna. Reduce dal successo su Daniil Medvedev , e prima ancora dall'esordio vincente contro Frances Tiafoe , il 7 volte campione Slam, la cui stagione è stata ampiamente condizionata dal lungo infortunio al polso, ha accusato un fastidio alla coscia sinistra durante il match contro il russo che ha reso necessario l'intervento del fisioterapista , il quale ha provveduto a fasciargli la zona interessata, vale a dire il bicipite femorale. "Mi sentivo a mio agio, molto sicuro, ma all'improvviso è sorto un piccolo problema: ho avvertito una sensazione a livello dell'ischio - ha raccontato al termine dell'incontro - . Fortunatamente avevo già un break di vantaggio, il che mi ha permesso di mantenere la calma e di gestire la situazione Ho semplicemente cercato di restare calmo e concentrato per continuare a esprimere un buon tennis. Non è una cosa che mi preoccupa più di tanto". E ancora: "Dopo l'intervento del fisioterapista ho cercato di restare rilassato e di continuare a giocare in modo composto, evitando movimenti azzardati. Soprattutto mi sono concentrato sul mantenere la calma. Credo di aver giocato con gran lucidità da quel momento in poi, restando molto concentrato, in particolare sui colpi e nei game in risposta, dove ho cercato di essere il più aggressivo possibile. Ho puntato a seguire il piano di gioco che stavo già attuando, mantenendo alta l'attenzione sul servizio. Avere un break di vantaggio è stato fondamentale per poter continuare a giocare secondo il mio stile. Non è cambiato granché, se non per la necessità di una maggiore cautela, specialmente in fase difensiva, ma per il resto è rimasto tutto uguale".

"I prossimi due giorni saranno cruciali"

Un momento di apprensione per lo spagnolo, che già nella scorsa edizione delle Finals aveva accusato un fastidio simile durante la sfida contro Taylor Fritz. Anche in quella occasione, lo spagnolo strinse i denti e nonostante avesse sofferto di un edema al bicipite femorale, si fece strada fino alla finale poi persa contro il rivale Jannik Sinner (di cui Torino è quest'anno rimasta orfana). Tuttavia, l'ex numero 1 al mondo diede poi forfait alla nazionale di David Ferrer. Quest'anno, il capitano della Spagna è già stato costretto a sostituire l'infortunato Alejandro Davidovich Fokina con Dani Merida e ha tempo fino alle ore 11 del 23 novembre per effettuare una eventuale sostituzione del suo numero 1. Stando a quanto dichiarato dallo stesso fisioterapista, "i prossimi due giorni saranno cruciali". Alcaraz si è già sottoposto ai primi esami nella giornata di mercoledì 18 e i primi risultati non hanno rilevato alcuna anomalia. Bisognerà però attendere l'esito della risonanza magnetica per decidere quando e come chiudere l'annata.

Cobolli aspetta Alcaraz

Nel mentre, l'agenda di Alcaraz mette in prorgramma l'ultimo incontro del Round Robin contro il padrone di casa Flavio Cobolli, uscito dalla corsa alle semifinali dopo le sconfitte contro Medvedev e Tiafoe. I due si ritrovano per la seconda volta sul circuito maggiore dopo il successo dello spagnolo (che in carriera insegue solamente Finals e oro olimpico per accomodarsi nei posti più eslusivi della storia del tennis mondiale) al primo turno del Roland Garros 2023: in quell'occasione si impose con lo score di 6-0, 6-2, 7-5. C'è anche un altro precedente tra i due e rimanda al Challenger di Todi del 2020. Anche allora a spuntarla fu Alcaraz in 2 set: 6-2, 6-3 il finale.