Nuovi accertamenti per Carlos Alcaraz, che dopo il fastidio accusato alla coscia sinistra durante il match valido per il secondo appuntamento del Round Robin delle Atp Finals contro Daniil Medvedev, vinto per 6-2, 6-4 e che aveva reso necessario l'intervento del fisioterapista per fasciare la zona del bicipite femorale, si è subito sottoposto ai primi accertamenti mercoledì 18 novembre. Il giorno successivo, il 7 volte campione Slam, già qualificato in semifinale, si è invece recato all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino per effettuare una risonanza magnetica, con il timore di scoprire una eventuale lesione che avrebbe potuto costringere a terminare in anticipo la stagione con il ritiro dalle Finals e il forfait alla Coppa Davis. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, tra cui 'Marca', l'esito della risonanza è stato però rassicurante e pertanto l'ex numero 1 al mondo continuerà il proprio cammino alla Inalpi Arena, dove dopo avere sconfitto Medvedev e prima ancora Frances Tiafoe all'esordio affronterà Flavio Cobolli, a sua volta uscito sconfitto dai primi due round e dunque fuori dalla corsa alla semifinale. Tuttavia, la scelta di continuare a correre per tornare in finale dopo il ko dello scorso anno con il campione uscente Jannik Sinner, sarà ridiscussa dopo la gara contro l'azzurro.