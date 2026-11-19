Alcaraz, l'infortunio alla coscia e l’esito della risonanza: cosa trapela verso la sfida contro Cobolli
Nuovi accertamenti per Carlos Alcaraz, che dopo il fastidio accusato alla coscia sinistra durante il match valido per il secondo appuntamento del Round Robin delle Atp Finals contro Daniil Medvedev, vinto per 6-2, 6-4 e che aveva reso necessario l'intervento del fisioterapista per fasciare la zona del bicipite femorale, si è subito sottoposto ai primi accertamenti mercoledì 18 novembre. Il giorno successivo, il 7 volte campione Slam, già qualificato in semifinale, si è invece recato all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino per effettuare una risonanza magnetica, con il timore di scoprire una eventuale lesione che avrebbe potuto costringere a terminare in anticipo la stagione con il ritiro dalle Finals e il forfait alla Coppa Davis. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, tra cui 'Marca', l'esito della risonanza è stato però rassicurante e pertanto l'ex numero 1 al mondo continuerà il proprio cammino alla Inalpi Arena, dove dopo avere sconfitto Medvedev e prima ancora Frances Tiafoe all'esordio affronterà Flavio Cobolli, a sua volta uscito sconfitto dai primi due round e dunque fuori dalla corsa alla semifinale. Tuttavia, la scelta di continuare a correre per tornare in finale dopo il ko dello scorso anno con il campione uscente Jannik Sinner, sarà ridiscussa dopo la gara contro l'azzurro.
Alcaraz stringe i denti, Ferrer prega
Superato dunque il primo momento di apprensione, già vissuto alle Finals dello scorso anno durante la sfida contro Taylor Fritz, quando nonostante l'edema al bicipite femorale Alcaraz vinse il match e si trascinò fino alla finale, salvo poi dare forfait alla Coppa Davis. Anche quest'anno, il capitano della Spagna David Ferrer incrocia dunque le dita per non dover rinunciare al suo numero 1 dopo essere stato già costretto a sostituire l'infortunato Alejandro Davidovich Fokina con Dani Merida (c'è tempo fino alle ore 11 del 23 novembre per convocare un eventuale sostituto di Alcaraz).
Cobolli aspetta Alcaraz
Quanto al prossimo appuntamento in agenda, Alcaraz ritrova Cobolli per la seconda volta sul circuito maggiore dopo il successo al primo turno del Roland Garros 2023: in quell'occasione si impose con lo score di 6-0, 6-2, 7-5. C'è anche un altro precedente tra i due e rimanda al Challenger di Todi del 2020. Anche allora a spuntarla fu lo spagnolo in 2 set: 6-2, 6-3 il finale.
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