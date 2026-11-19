Ben Shelton vince e spera. Il numero 4 Atp supera il numero 10 Rafael Jodar nel terzo e ultimo match del Round Robin delle Finals, imponendosi con il finale di 7-6, 7-5. Uno score che segue il ko contro Alexander Zverev e che consente allo statunitense di incrociare le dita e sperare che il numero 1 al mondo batta Arthur Fils o vinca anche solo un set nell'altro incontro del girone John McEnroe. In palio a Torino, per Shelton ci sono le prime semifinali in carriera alle Finals, dove si era già qualificato lo scorso anno perdendo però tutti gli incontri del Round Robin (incluso quello con il campione uscente Jannik Sinner). In caso di qualificazione, Shelton raggiungerebbe Carlos Alcaraz, che dopo essersi sottoposto alla risonanza magnetica per il problema accusato al bicipite femorale sinistro ha scelto di proseguire e disputare l'ultimo incontro del Round Robin contro Flavio Cobolli. La scelta di continuare il proprio cammino alle Finals verrà tuttavia ridiscussa dopo la gara con l'azzurro.