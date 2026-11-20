Una settimana intensa, una full immersion. Tutti i giorni presente all’Inalpi Arena, più di Zverev e Alcaraz … Marco Lavazza , nella raffinata lounge della sua azienda che è partner delle Atp Finals , riceve e incontra manager, personaggi dello spettacolo, dello sport e del business. Riceve anche Tuttosport, per una chiacchierata che non poteva iniziare se non con un caffè... “Buono? Bene, c’è tanto lavoro dietro!” . Giornate pesanti ma il buon umore riparte ogni mattina, col ricordo del giorno prima per la vista di migliaia di persone col sorriso, felici per essere venute a questo evento mondiale. Buongiorno Marco Lavazza. Quanto e cosa le sta piacendo in maniera particolare di questa edizione delle Atp Finals, la sesta a Torino? “Il bello è che c’è sempre qualcosa di nuovo, si scopre qualcosa in più. Quest’anno, per esempio, il Fan Village, col campo di allenamento per i tennisti: fantastico, coinvolgente. È stata una bellissima scoperta, molto interessante. E poi, simile a quello che c’è a Roma per gli Internazionali, il ponte, il nuovo skywalk: magnifico. Io rimango sempre contento e stupito, come i bambini quando vedono che c’è il Natale. Quando ero piccolo venivo portato in quel luna park di Torino che si chiamava “Natale in giostra”. Arrivavo lì felicissimo e rimanevo a bocca aperta. Qui si prova un po’ lo stesso sentimento. Bello soprattutto vedere tanti bambini e tante famiglie che vengono e sprizzano positività, felicità. Per tutti è un momento di svago, quando vengono qua. Ce n’è bisogno, non sono tempi facili. Sì, anno dopo queste Finals crescono” .

"Italiani danno il massimo nei momenti più duri"

Come Lavazza siete tra i partner principali dell’evento. Come nacque il contatto e che opportunità rappresenta per il vostro brand?“Questo torneo, in generale, è nato tra il serio e il faceto. Parlando con l’amministrazione Appendino, ci dissero che volevano provare a candidarsi, e noi lo eravamo venuti a sapere anche dal mondo del tennis stesso, perché collaboriamo ormai da quindici anni con loro. Abbiamo dato la nostra adesione fin da subito. Avevamo una credibilità nel mondo del tennis costruita giorno dopo giorno, cominciando con Wimbledon, che da un certo punto di vista è il torneo più iconico, ma è anche il più difficile, perché è la tradizione per eccellenza, hanno regole molto rigide. Il fatto di essere riusciti a conquistarli ci ha dato la consapevolezza di poter stare a nostro agio in questo mondo, di poter legare bene il nome di Lavazza con il nome del tennis, con tutti questi tornei. E l’idea di portarlo a casa... Non ci credevamo neanche noi all’inizio, però ci siamo riusciti. Questa città è stata spesso considerata un underdog. Ma alla fine diventa una piacevole scoperta per tutti. Quindi è stato bello credere insieme alle istituzioni di poter portare una manifestazione così importante qui, specialmente nel periodo Covid... Ma io credo che in generale gli italiani riescano a dare il massimo proprio nei momenti particolari e meno facili”.

"Il nostro caffé a Wimbledon, il tempio del té"

Portare a Wimbledon, il caffè, nel tempio del the, è stato difficile?“Doppiamente difficile. Uno, perché loro hanno la fama di essere perfetti in quello che fanno, di aver inventato le regole, di essere loro gli inventori del tennis. Quindi guardano sempre tutti con un po’ di distanza. Siamo riusciti a fargli comprendere che Lavazza poteva portare qualcosa in più di una semplice partnership commerciale: lo charme italiano, il savoir-faire italiano, l’italianità, il fatto di offrire un attimo di calma, di sorriso e di piacere in maniera diversa. Non si vive solo con il the, con le fragole con panna, ma anche con il nostro prodotto, che è stato largamente accettato anche in Inghilterra. Ci ha fatto estremamente piacere avere il loro apprezzamento, non è stato banale...”.