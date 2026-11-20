Bolelli-Vavassori, Nitto Atp Finals amare: ko anche contro Krawietz e Puetz
Non c’è stato il lieto fine. Simone Bolelli e Andrea Vavassori salutano le Atp Finals di Torino con la terza sconfitta in tre partite nel girone Woodforde. Al termine di una partita molto combattuta, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz si sono imposti 6-7(4) 7-6(3) 10-7. Per gli azzurri, già eliminati dopo la sconfitta di mercoledì contro Harrison e Skupski, non c’era più in palio la semifinale. Il match però aveva un significato speciale, perché era l’ultimo della loro avventura insieme. Davanti al pubblico della Inalpi Arena, Bolelli e Vavassori hanno lottato su ogni punto. I primi due set sono stati equilibratissimi e si sono decisi entrambi al tie-break: gli azzurri hanno vinto il primo 7-4, mentre i tedeschi hanno pareggiato i conti nel secondo con un 7-3. Tutto si è deciso al super tie-break, dove Krawietz e Puetz sono stati più precisi nei punti decisivi e hanno chiuso 10-7. Per gli italiani resta l’amarezza di non aver salutato Torino con una vittoria, ma anche la soddisfazione di aver chiuso giocando alla pari con una delle migliori coppie del circuito.
Fine di un’era
La separazione era stata annunciata a ottobre e da gennaio entrambi avranno un nuovo compagno. Si chiude così una delle storie più belle del tennis italiano degli ultimi anni. Nel loro percorso hanno vinto tornei importanti come Roma, Miami, Rotterdam e Halle. Il pubblico torinese ha salutato i due azzurri con un lungo applauso.
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