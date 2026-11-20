Non c’è stato il lieto fine. Simone Bolelli e Andrea Vavassori salutano le Atp Finals di Torino con la terza sconfitta in tre partite nel girone Woodforde. Al termine di una partita molto combattuta, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz si sono imposti 6-7(4) 7-6(3) 10-7. Per gli azzurri, già eliminati dopo la sconfitta di mercoledì contro Harrison e Skupski, non c’era più in palio la semifinale. Il match però aveva un significato speciale, perché era l’ultimo della loro avventura insieme. Davanti al pubblico della Inalpi Arena, Bolelli e Vavassori hanno lottato su ogni punto. I primi due set sono stati equilibratissimi e si sono decisi entrambi al tie-break: gli azzurri hanno vinto il primo 7-4, mentre i tedeschi hanno pareggiato i conti nel secondo con un 7-3. Tutto si è deciso al super tie-break, dove Krawietz e Puetz sono stati più precisi nei punti decisivi e hanno chiuso 10-7. Per gli italiani resta l’amarezza di non aver salutato Torino con una vittoria, ma anche la soddisfazione di aver chiuso giocando alla pari con una delle migliori coppie del circuito.