Daniil Medvedev è in semifinale alle Nitto ATP Finals di Torino. Nella sfida decisiva per il secondo posto del Gruppo Ivan Lendl, il russo batte Frances Tiafoe 6-3 6-4 e andrà a sfidare il numero 1 del mondo Alexander Zverev . Nell'altra semifinale invece si affronteranno Carlos Alcaraz e Ben Shelton .

Al russo bastano due break

La partita gira a metà del primo set, quando Medvedev annulla due palle break e nel game successivo è lui a strappare il servizio al suo avversario. Nel secondo parziale il russo è implacabile nei suoi turni di battuta e conquista il break decisivo nel penultimo gioco. Domani la sfida al grande rivale Zverev per un posto in finale. I due si sono affrontati ben 22 volte, con Medvedev in vantaggio 14-8 nei precedenti: l'ultimo però è stato vinto dal tedesco l'anno scorso nel Masters 1000 di Parigi.