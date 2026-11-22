Carlos Alcaraz vince per la prima volta in carriera le ATP Finals , battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 7-6, diventando quindi il 4° giocatore nella storia in grado di vincere tutti e quattro gli Slam e le ATP Finals dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Lo spagnolo ha schiacciato il numero 1 del mondo nel primo set, faticando poi nel secondo, costretto al 9-7 finale al tie-break.

Alcaraz-Zverev, la cronaca

Il primo set della finale delle ATP Finals di Torino è andato ad Alcaraz che si è imposto con il punteggio di 6-2, imponendo subito ritmo e profondità da fondo campo. Dopo un game d'apertura combattuto e vinto da Zverev ai vantaggi, lo spagnolo ha conquistato il break nel terzo gioco e lo ha consolidato annullando tre palle break. Zverev ha faticato con la prima di servizio ed è incappato in diversi errori, subendo un momentaneo controbreak prima di cedere nuovamente la battuta. Lo spagnolo ha quindi chiuso il parziale dopo circa cinquanta minuti, infliggendo a Zverev il primo set perso nel torneo. Secondo set diverso, totalmente equilibrato e chiuso sul 6-6, con un break a testa conquistato: al tie-break lo spagnolo si impone ancora, col punteggio di 9-7.