Monte Carlo, Padel Best Village 2025: il "taglio del nastro" dà il via all'evento che celebra sport, business e beneficenza

Il 26 e 27 aprile il prestigioso Grimaldi Forum di Monaco ospita il Padel Best Village , giunto alla sua terza edizione. L’evento, che ha ottenuto il prestigioso Patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Monaco, fonde sport, business e solidarietà trasformerà il principato nel cuore pulsante del padel, affermandosi come una manifestazione esclusiva dal carattere internazionale. L'edizione 2025 del Padel Best Village si aprirà ufficialmente con un "taglio del nastro" d'eccezione: due icone del calcio francese, Sebastien Frey e Vincent Candela, daranno il via all’evento sottolineando il crescente fascino del padel nel mondo dello sport. Questo momento inaugurale, ricco di prestigio, segnerà l'inizio di due giorni intensi di competizioni, networking e iniziative speciali. Oltre a Frey e Candela , tra gli ospiti più attesi di questa edizione Dario Marcolin , Jimmy Ghione, Papu Gomez , Ciro Ferrara , Nelson Dida, Aaron Winter, Beppe Signori , Gigi Di Biagio, Fabio Quagliarella, Cristian Zaccardo, Fernando Orsi, Frank De Boer e Gianluca Zambrotta .

In un momento storico il cui, secondo Padel Magazine, questo sport sta vivendo una crescita esponenziale in Francia, con un incremento dei campi installati che nel 2024 ha superato per la prima volta quello italiano, il Padel Best Village non poteva esimersi dall’essere il palcoscenico ideale per celebrare questo successo e promuovere nuove opportunità di business nel settore. Il mercato francese ha registrato un notevole aumento del 30% rispetto all'anno precedente, con oltre 700.000 appassionati e 85.000 tesserati, confermandosi infatti leader del settore. In virtù di questa crescita anche il Padel Best Village cresce, con l'introduzione di nuove macro-aree che aggiungeranno un tocco di glamour e originalità alla manifestazione. Tra le novità più attese, spicca la sezione dedicata all'arte, che vedrà la partecipazione di Enrico Dicò, il celebre "The Fire Artist", che contribuirà con una delle sue opere, a un'iniziativa benefica che si svolgerà durante la cena di gala.

Il cuore pulsante dell'evento sarà la terza edizione della Givova Five Padel Cup, che culminerà nella speciale Italy France Padel Cup. Quest'anno, il torneo si evolve: otto circoli italiani e otto circoli francesi si sfideranno in tornei preliminari nei rispettivi Paesi, e le coppie vincitrici di ogni torneo si contenderanno il titolo nelle finali al Grimaldi Forum di Monaco. Questo format innovativo offre ai partecipanti l'opportunità di competere in un contesto internazionale, rafforzando il legame sportivo tra Italia e Francia e regalando un'esperienza unica agli atleti. Padel Best Village è molto più di un evento sportivo: l'area Padel Forum ospiterà incontri B2B e B2C, creando preziose occasioni di networking per professionisti del settore, sponsor e partner commerciali. L'edizione 2025 sarà incentrata su innovazione nel padel, con tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esperti del settore, imprenditori e rappresentanti di brand internazionali: un'opportunità imperdibile per esplorare nuove collaborazioni e analizzare le prospettive di crescita del mercato globale di questo settore. La serata conclusiva, il 27 aprile, si terrà presso il Twiga, con la premiazione dei team vincitori e un'iniziativa benefica a sostegno dell'associazione Fight Aids Monaco, impegnata nella lotta contro l'HIV e supportata da S.A.S. la Principessa Stephanie.