Coppa dei Club: tutto sulle finali di Roma e Lazio

Dopo i sopralluoghi effettuati dalla Commissione di Valutazione del Settore Padel MSP Italia, sarà il Villa Mercede Padel Club la sede ufficiale delle finali Roma e Provincia e Regione Lazio della Coppa dei Club, campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Le finali si terranno il 7 e 8 giugno presso il prestigioso circolo di Frascati, che ospiterà per la prima volta le finali del più grande campionato amatoriale a squadre, patrocinato anche quest’anno dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. L’impianto sportivo, risultato vincitore al termine di una short list di tre candidate, si è rivelato ideale per ospitare un evento di tale rilievo nel panorama sportivo provinciale e regionale.

Parla il presidente

"Il Villa Mercede Padel Club è profondamente onorato di ospitare le finali Roma e provincia e Regione Lazio della Coppa dei Club. Accogliere le migliori squadre provenienti da tutto il territorio è per noi motivo di grande orgoglio e un’occasione speciale per celebrare insieme questo meraviglioso sport. Faremo tutto il possibile per rendere l’atmosfera accogliente, coinvolgente e indimenticabile per tutti i partecipanti, creando le condizioni ideali affinché ogni squadra possa vivere un’esperienza unica, all’insegna della competizione leale, del rispetto e della passione per il padel", le parole del presidente del Circolo Gilda Clarioni e della direttrice Pamela Frittella.

Quando si gioca

Si giocherà sabato 7 giugno dalle ore 14 la finale Roma e Provincia, con in contemporanea le finali dei tabelloni Pro (tabellone principale per la vittoria del titolo provinciale), High (tabellone intermedio) e Starter (tabellone principiante) mentre il giorno seguente, dalle ore 9.30, la finale Regione Lazio, con la vincitrice di Roma insieme alle rappresentanti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Le vincitrici staccheranno il pass per l’accesso alle finali nazionali, in programma dal 4 al 6 luglio 2025. Nel 2025, il torneo ha registrato numeri record: 224 squadre partecipanti a Roma, 122 circoli coinvolti (in aumento rispetto ai 111 dell'anno precedente) e oltre 5.000 atleti in campo, rispetto ai 4.500 della scorsa edizione.