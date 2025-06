Grandi Firme Padel: successo per Urania TV, Rai Sport al secondo posto© .

C'e' una passione che accomuna tutti i giornalisti siano loro dello sport, di economia e politica, siano loro appartenenti ad agenzie stampa, Radio e TV, è il “Grandi Firme“, torneo a loro riservato in esclusiva, dove per partecipare si deve essere necessariamente iscritti all'Ordine e che per 30 edizioni si e' disputato sui campi di calcio a 5 nei migliori circoli romani, dal Due Ponti al Futbol, dal Real all' Empire.

Il “Grandi Firme” mantiene la sua posizione come il torneo di settore più longevo dedicato a operatori dell’informazione sportiva. Lo svolgimento attuale e la partecipazione di testate di primo piano sottolineano l’importanza che riveste nel circuito professionale. Questo evento consente ai giornalisti di allontanarsi dai materiali e dalle scadenze quotidiane per vivere un momento condiviso che fa emergere lo spirito di squadra attraverso uno sport adatto a tutti.

Oggi o meglio dal 2021 la sfida continua sui campi di Padel con coppie di giornalisti molto preparati e ben proiettati a bandeje, vibore, volée, rovesci e smash. Venerdì scorso al Ponte Milvio Padel Club, 12 squadre di importanti testate giornalistiche ( Milano Finanza con Caponi e Sommella, Ansa con Innocenti e Di Meo, Sole 24 Ore con Tucci e Mobili, EquTv con Recanatesi e Terrenato, il Corriere dello Sport, Super Tennis con Di Natale e D’Alessandro, la squadra di Radio Tv Serie A con Giustiniani e Causio, quella di Rai Sport con Orsini, Metalli e Pirozzi, di Radio Uno Rai con Ratiglia e Milano, la redazione di Mi Manda Rai Tre con il conduttore Federico Ruffo, Rojas e Puglielli e una testata radio romana come ReteSport con Piacentini e Piccheri).

Tutti indossando la divisa ufficiale, divisi in 4 gironi, hanno duellato con le cosiddette pale, mantenendo comunque l’unione tra sport e mondo dell’informazione.

Il “Grandi Firme” come detto da circa cinque anni si è spostato sul padel, lo sport che attualmente incontra un grande interesse e grande partecipazione in tutta Italia. La scelta della tappa romana di quest'anno ovvero il Ponte Milvio Padel Club rappresenta una nuova fase per il “Grandi Firme” che mantiene immutata la sua vocazione di evento riservato a giornalisti ma oggi aperto a forme di gioco più moderne, in sintonia con la diffusione del padel in tutta Italia.

Questa trasformazione ha coinvolto un numero sempre crescente di giornalisti, confermando la vocazione del torneo a mantenere un ambiente riservato al mondo della comunicazione. Il comitato organizzatore, rappresentato da PieffeE20 e con il patrocinio del Comune di Roma, che ha voluto portare i saluti dell'Assessore Onorato da parte del Consigliere Giorgio Trabucco, si adopera a mantenere le fondamentali caratteristiche con la massima attenzione a qualita' e rinnovamento e promuovendo lo sport come momento di incontro e confronto. Il fondamentale sostegno di Aziende come NUII in qualità di Main Sponsor e di Roma Exclusive come Sponsor Ufficiale, di Cisalfa Sport e di MSP Roma, permettono la realizzazione di tutto ciò.

Il responsabile Franco Corapi, fondatore nel progetto, ci ricorda infatti “il Grandi Firme nato come un momento di svago con una semplice amichevole tra due importanti testate giornalistiche romane, è diventato poi un appuntamento fondamentale della primavera romana. E' stata occasione di sfide memorabili ma anche di conoscenza tra colleghi di redazioni diverse e spesso nascita di nuove collaborazioni lavorative. Questo fondamentale aspetto non si è spento e anche oggi con il padel i confronti sportivi rafforzano amicizie e rapporti tra colleghi. Il progetto Grandi Firme Padel ora è ambizioso e vuole diventare un Tour Nazionale che coinvolgerà le Redazioni di almeno otto città italiane. Un progetto a cui teniamo e speriamo possa essere valorizzato dal coinvolgimento di prestigiose aziende sensibili ad affiancare la comunicazione e il giornalismo italiano”

Dal 2021 gli eventi si sono organizzati anche a Milano oltre che nella capitale e in entrambi le sedi la coppia Semprini-Bozzacchi si è assicurata la vittoria. Quest' anno a Milano, nello scenario del Racquet Trend, la vittoria è andata però alla testata del Padel Magazine. Nella tappa romana di venerdi 13 giugno, presso il Ponte Milvio Padel Club, dalle semifinali dove Urania Tv ha battuto Supertennis e Rai Sport ha battuto Rete Sport, nuovamente Bozzacchi, ma insieme a Russo Spena, si aggiudicato la vittoria finale portando al successo Urania TV.

Al secondo posto la squadra testata di RAI Sport con Metalli, Pirozzi e Orsini. Sono poi state assegnate tre targhe, una al Top Player Federico Ruffo, una a Marco Terrenato per il miglior Gesto Tecnico e a Alessandro Pirozzi quella di Roma Exclusive.

A contorno delle premiazioni i giornalisti hanno potuto sorseggiare dei drink e assaggiare l'ottima cucina dello chef.