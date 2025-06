Parte il GZ19 tour di Zambrotta, direzione Maldive

Immaginatevi le palme delle Maldive, con il suo mare color turchese, il padel, la classe immensa di personaggi del calibro di Gianluca Zambrotta . Un sogno? No, realtà. Perché questo scenario ai limiti dell'onirico rientra nel progetto, nuovo di zecca, denominato "GZ19 Padel tour 2025, road to Maldive". Il trampolino verso l'arcipelago tropicale è Venezia. Il campione del mondo Gianluca Zambrotta ha infatti scelto il capoluogo del Veneto come location di start up dell'iniziativa che consentirà alle coppie vincitrici dei tornei di padel che si disputeranno, ognuno in 9 resort diversi, di andarsi a giocare la fi- nalissima del mini circuito a tappe, proprio alle Maldive. Da qui il nome del progetto: "GZ19 (ovvero le iniziali di Zambrotta col suo storico numero di maglia) Padel tour 2025, road to Maldive".

Gli organizzatori

A descrivere i dettagli dell'evento sono Fabiana Meschini e Luca Allegrini, soci di Zambrotta. "Più che soci direi amici visto il grandissimo rapporto che abbiamo - dicono -. Ci siamo conosciuti sei anni fa, in occasione di una delle academy di calcio create dal mondo di Scimpa, l'azienda specializzata nell'ideazione, progettazione e gestione di progetti legata al mondo dei bambini e del turismo lusso, nata da un “sogno”, oltre 20 anni fa. Il progetto legato al padel alle Maldive partirà all’interno dei due nuovissimi campi da padel al JW Marriott Venice Spa e resort. Il torneo si svolgerà in due giornate, durante questo weekend (21 e 22 giugno). Parteciperanno gli ospiti della struttura ricettiva ma anche giocatori esterni al resort. Si tratta di un torneo a 12 coppie su un tabellone spalmato tra le due giornate di gioco".

La finalissima

In coppia con Zambrotta, per la finalissima contro il duo vincente del torneo, scenderà in campo Stefano Meloccaro, cronista di Sky amante di tutti gli sport con la racchetta. Ogni iscritto riceverà uno zaino “welcome kit” contenente divisa gioco (pantaloncino e t-shirt), cappellino, calze e borraccia. Chi vince riceverà un voucher per una vacanza di cinque giorni al Saii Lagoon, alle Maldive, dove all’interno dei due campi a brand GZ19 Padel si svolgeranno le finali del circuito, a cui parteciperanno tutte le prime coppie classificate delle nove tappe all’interno dei resort luxury affiliati. Il torneo si concluderà con la consegna dei premi e un aperitivo al bar dell’area sportiva padel, dove verranno consegnati attestati e medaglie a tutti i partecipanti. "Intanto al JW Marriott – spiegano da Scimpa – si preannuncia un’estate all’insegna dello sport e dell’amicizia insieme a grandissime leggende di calcio e di padel. Si inizia con l’esclusivo torneo di padel con “finestra sulle Maldive”, per poi arrivare alla Football legends academy riservato ai bambini ospiti e non, dal 11 al 14 luglio con la presenza in campo di Zambrotta e Saviola, l'ex stella argentina del Barcellona".