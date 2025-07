«Siamo felici di partecipare a questo torneo»

Calciatori al via

Da oggi e fino a domenica, il Padel Club Trani ospiterà la decima edizione di questo evento, che vedrà sfidarsi 16 squadre provenienti da 11 regioni italiane. Anche quest’anno non mancheranno ex calciatori di rilievo: Nicola Amoruso giocherà con il Padel Club Tolcinasco insieme a tre suoi fratelli, portando in campo una forte dimensione familiare, mentre Stefano Morrone scenderà in campo con il Pro Parma. La storia di Morrone è particolarmente emozionante, poiché giocherà insieme al figlio tredicenne Leo, il più giovane partecipante alla finale nazionale, simbolo di come il padel possa unire generazioni diverse, offrendo occasioni di gioco condiviso tra padre e figlio. Da segnalare anche la presenza dell’Eschilo TPiscine, squadra campione della regione Lazio e della provincia di Roma, con la partecipazione dell’ex calciatore Diego Perotti. Negli anni, campioni come Luca Marchegiani, David Pizarro, Vincent Candela, Paolo Di Canio, Christian Panucci, Luigi Di Biagio, Giampiero Maini e Andrea Conti - quest’ultimo ha ospitato nel 2024 la Finale Roma e Provincia nel suo circolo Conti Sport City gestito dalla famiglia Conti - hanno calcato i campi della Coppa dei Club, portando visibilità e passione al padel amatoriale italiano.

Amoruso: "Significa molto per noi"

«Siamo davvero grati per questa wild card che ci permette di essere presenti a uno degli eventi più importanti del padel amatoriale italiano - ha dichiarato Nicola Amoruso, socio del Padel Club Tolcinasco insieme ad un altro ex calciatore, Alessandro Budel -. Essere parte di questa manifestazione significa molto per noi, perché ci consente di portare avanti la passione per questo sport in continua crescita e di vivere un’esperienza unica insieme ad appassionati provenienti da tutta Italia». L’evento di Trani sarà dunque non solo una sfida sportiva, ma anche una grande festa dello spirito amatoriale e del divertimento, valori che da sempre caratterizzano la Coppa dei Club MSP Italia e che contribuiscono a far crescere il movimento del padel in tutto il Paese.