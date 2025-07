Niente come il padel che numeri nel 2025

I dati

Nel primo semestre del 2025 sono stati 132 i tornei disputati, di cui 12 Premier Padel (il circuito principale del padel professionistico), 75 del CUPRA FIP Tour (altro circuito ufficiale della FIP che assegna punti ai fini del ranking mondiale FIP) e 45 FIP Promises. Questo ultimo dato relativo al circuito dedicato ai giovani talenti (under 12,14,16 e 18) ha già superato quello di tutto il 2024, quando i FIP Promises disputati erano stati 41. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, quando i tornei giocati erano stati complessivamente 71, c’è stato un incremento dell’86%, con il numero di nazioni dove si è giocato almeno un torneo salito dalle 21 del 2024 alle 38 del 2025.

Numeri in crescita

La seconda parte dell’anno si preannuncia ancora più ricca con ben 150 tornei già confermati in programma nei vari circuiti. «Si gioca a padel in tutto il mondo: il 53% dei tornei si è disputato in Europa, ma si è giocato anche in Asia (20,7%), in Sudamerica (11,6%), nel Centro-Nord America e in Africa (6,1% per ciascun continente) e in Oceania (2,4%)», come sottolineato da Carlo Ferrara responsabile dell’Ufficio studi. L’Italia dopo la Spagna, in questa prima parte dell’anno, è stato il secondo Paese al mondo come organizzatore di tornei professionistici, ben 8 (compreso il Major a Roma di giugno), ma ve ne sono ben 14 in programma nei prossimi mesi compreso il Premier Padel che si svolgerà a Milano dal 6 al 12 ottobre. I dati positivi di questi primi 6 mesi non si fermano solo all’organizzazione dei tornei ma an-che al numero totale di giocatrici e giocatori che hanno partecipato ai due circuiti Premier Padel e CUPRA FIP Tour. Vi sono stati ben 3.266 giocatori (2.299 uomini e 967 donne) provenienti da 91 nazioni: il 61,7% europei, il 17,8% americani, il 13,6% asiatici, il 4,8% africani e il 2,1% dell’Oceania. Le principali nazioni con il maggior numero di giocatori sono la Spagna (28,7%), l'Argentina (7,1%) e al terzo posto con il 5,6% l’Italia con ben 890 giocatori (573 uomini e 317 donne). Nei primi sei mesi del 2024, il numero di giocatrici e giocatori che avevano partecipato ai due circuiti Premier Padel e CUPRA FIP Tour era stato di 2.419, con un aumento in 12 mesi di 847 unità (+35%), con provenienza da 65 paesi (+40% tra il 2024 e il 2025).

In rete

La crescita non è solo in campo ma anche sul web e sui social. Nei primi sei mesi del 2025, il sito padelfip.com ha fatto registrare 1.850.000 utenti uni-ci (+300.000 rispetto alla prima metà del 2024; +19%) e oltre 30 milioni di visualizzazioni (+33% rispetto alla prima metà del 2024). Sono invece 680.000 i follower sugli account social, con un incremento negli ultimi sei mesi del 23%.