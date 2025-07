Nel circolo di Roma dove crescono i futuri talenti© .

«Il futuro di questo sport è la scuola». Maestri esperti, am-biente coinvolgente. Un centro specializzato nell'insegnamento e nello sviluppo del gioco, sia per principianti che per giocatori più esperti: insomma il punto di partenza ideale per una straordinaria avventura nel mondo del padel. Siamo a Roma, nel quartiere Centocelle , per l'esattezza in via Castore Durante. Qua, al Forte Padel Club , c'è un'academy che punta forte sulla formazione, con un occhio di riguardo per i più giovani. A spiegare i con-torni del progetto è il direttore tecnico del circolo, Dario Vicale, maestro nazionale Fitp: «Nella nostra academy - dice - ci sono più di 140 iscritti di tutte le età e di tutti i livelli».

Il lavoro

«Io sono il collaboratore dei soci, nonché maestri del circo-lo Alessandro Tinti (ex nume-ro uno d'Italia), Roberto Pelle-grini (attuale top 100 seconda fascia) e Mattia Picariello (pre-paratore fisico di secondo livel-lo) - aggiunge Vicale -. Loro tre sono anche proprietari e condi-vidono con me questo progetto che verte molto sulla formazio-ne e l’academy padel». All'interno del circolo ci sono otto campi padel indoor e quattro di pi-ckleball, sempre al coperto. Vicale condivide con Pellegrini la direzione tecnica. «Avendo un team di sei istruttori alta-mente qualificati - sottolinea - vogliamo dare importanza ad ogni nostro iscritto con la con-sapevolezza che la formazione e la scuola padel sono il futuro sia per gli adulti che per gli juniores. Abbiamo già un grup-po nutrito di agonisti di seconda e terza fascia. Con loro stiamo facendo un lavoro completo dal campo fino al coaching in tornei di interesse naziona-e. All'inizio dell'anno il gruppo di ragazzi era non classificato e ora questi giovani sono diventati di seconda e terza fa-scia. Crediamo molto nel con-cetto della multidisciplinarietà quindi abbiamo lanciato per tutti gli under 12 (quindi un-der 10 e under 8) un'academy che prevede lo svolgimento di un'ora di padel e un'ora di pickleball». «Tutti i nostri corsi sono accompagnati da sessioni di preparazione fisica e mentale», prosegue Dario Vicale, che conclude: «Il futuro di questo sport è la scuola e ricalcando il modello di formazione del tennis speriamo di avere nei pros-simi anni anche noi dei ragazzi - come sta già accadendo - che si affacciano nei top 100 del ranking mondiale».