JC Tournament il vero premio è il divertimento

Con il torneo disputato al 27Padel di Bergamo, centro realizzato dall'ex calciatore dell'Atalanta Cristiano Doni , JC Tournament ha chiuso una stagione da incorniciare lo scorso weekend. Ben 94 gli iscritti all'ultima tappa, a conferma di un entusiasmo che non accenna a calare. Solo due settimane prima, a WePadel, era arrivato il record assoluto: 140 partecipanti, segnando un nuovo primato per il format. Nel complesso, l 'edizione 2024 ha raccolto oltre 1000 iscritti in 14 tornei , facendo impennare la media partecipativa per eventi Open. Numeri che raccontano un movimento in costante crescita e un format che ha saputo unire sport, spettacolo e coinvolgimento del pubblico. Ma ciò che rende ancora più straordinario il successo del JC Tournament è un dettaglio tutt'altro che secondario: nessun montepremi in palio. Un format completamente basato sulla passione per il padel, sull'esperienza offerta ai giocatori e sull'atmosfera unica creata in ogni tappa. Nonostante l'assenza di premi in denaro, l'adesione è stata mas-siccia, a dimostrazione che la vera forza del format è nell'energia e nella community che si è creata attorno.

Pausa estiva

Ora il format si prende una pausa estiva, ma l'energia è già proiettata verso la prossima stagione. Il progetto, che ha rivoluzionato il panorama dei tornei amatoriali di padel, guarda già oltre. «A settembre si riparte con un calendario già fitto fino a fine anno» annuncia Junior Cally, ideatore e promotore del JC Tournament. «Ringrazio tutti i circoli che mi hanno contattato per ospitare una tappa, e i giocatori che hanno creduto nel nostro format. Il prossimo anno punteremo a migliorare ancora, dando spazio anche ai tornei limitati terza e quarta categoria». Un grazie speciale anche alla Fitp, «per il supporto e la collaborazione che ci ha permesso di organizzare un grande evento ogni fine settimana».

Musica e padel, una formula vincente: in ogni tappa Junior Cally ha proposto anche un di set, trasformando il torneo in un'esperienza completa per circoli e appassionati. Il 10 ottobre sarà una data sto-rica: il fornat uscirà per la prima volta dalla Lombardia, con una tappa al Tennis Project di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. L'obiettivo è portare il JC Tournament in tutta Italia entro l'estate 2026.