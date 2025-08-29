«Il circolo R2 aiuta sempre chi ne ha più bisogno»

Il padel femminile contro la violenza di genere. "Diamo voce al silenzio": questo il nome dell'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Bagheria, grosso centro alle porte di Palermo. Una giornata di sport tutta al femminile, dedicata a un tema urgente e profondo, la lotta contro la violenza di genere, nei campi del circolo R2 della frazione marinara di Aspra. Un evento capace di unire passione sportiva e impegno sociale, per sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere concretamente chi ha subìto violenza, con le donne che sono scese in campo non solo per gareggiare, ma anche per lanciare un messaggio forte e condiviso: "Basta violenza". Il torneo di padel è stato promosso dalla Fondazione Myra, in collaborazione con il circolo R2 di Aspra. Uno dei soci del club bagherese è Leandro Rinaudo , 42enne palermitano, ex difensore di Napoli, Juventus e appunto Palermo (in carriera ha disputato quasi 250 partite, praticamente sempre tra Serie A e B).

Lanciare un messaggio

«Il nostro circolo - dice Rinaudo - già prima della sua nascita ha sempre avuto l'obiettivo di schierarsi dalla parte dei soggetti più a rischio, per questo con una cadenza trimestrale organizziamo sempre qualcosa che possa dare la possibilità a chi ne ha bisogno di poter rilanciare la propria vita». La quota di iscrizione al torneo, simbolica, è stata interamente destinata ai progetti che sono a supporto delle donne in situazione di vulnerabilità. «Questo è stato un evento importante - ha sottolineato Rinaudo - che ci ha permesso di raccogliere circa 5000 euro da dare in beneficenza a chi ne ha realmente bisogno. R2 è innanzitutto famiglia, è fare stare bene la gente, di conseguenza essere utili anche a chi ha più bisogno di noi». Leandro Rinaudo è uno dei tre soci del circolo insieme al fratello, Giuseppe Rinaudo, e Alessandro Flamia. «Questa iniziativa - ha aggiunto l'ex difensore - ha dato voce a una situazione che negli ultimi anni in Italia sta prendendo una piega sbagliata: volevamo stare vicino alle donne che sono una parte determinante, importantissima, della vita di tutti noi, e volevamo lanciare un messaggio legato alla sensibilizzazione. La realtà R2 è nata da poco più di un anno, da 15 mesi per l'esattezza, ma siamo sulla strada giusta: questo è un circolo dove c'è la possibilità di stare bene. Al di là dell'opportunità di giocare una partita a padel, qui hai la possibilità di entrare nel nostro circolo e stare bene, fare un aperitivo, mangiare qualcosa, ritirare un pacco di Amazon: insomma, un servizio a 360 gradi. Per fortuna stiamo avendo un grandissimo successo e ringraziamo con tutto il cuore i nostri clienti».