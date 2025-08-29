Padel e nautica binomio vincente

Quando il mondo del calcio incontra quello della nautica, il risultato non può che essere spettacolare. Così è stato dal 28 al 30 luglio al Padel Deer di Porto Cervo, dove si e disputata la prima edizione della Novamarine Padel Cup , torneo esclusivo voluto dai patron dell'azienda sarda Andrea e Francesco Pirro e che ha visto sfidarsi in coppia armatori e campioni del pallone, tra sport, business e glamour. l' evento è stato organizzato per festeggiare un traguardo importante per Novamarine, storica azienda olbiese specializzata nella produzione di gommoni di alta gamma e simbolo del territorio. Da pochi giorni, infatti, Novamarine haacquisito anche lo storico marchio Tornado Yachts, entrando ufficialmente nel mondo delle barche e segnando un passo decisivo nella sua crescita.

Il torneo

In campo sono scesi, tra gli altri, ex calciatori del calibro di Luca Toni, Ciro Ferrara, Giuseppe Pancaro, Nicola Amoruso, Dario Marcolin, Mauro Esposito, Giampiero Maini, Luca Ceccarelli e personaggi del mondo della televisione come Jimmy Ghione e Pierluigi Pardo, accoppiati con imprenditori e figure di spicco del mondo della nautica come Danilo Iervolino (presidente della Salernitana), Tommaso Ghirardi (ex patron del Parma) e Alessandro Civitella (presidente e proprietario Civitus Holding spa), oltre a manager e piloti. A trionfare è stata la coppia composta da Nicola Amoruso e Claudio Corrias, cfo di Novamarine, che ha battuto in finale il duo formato dal celebre coach argentino Fernando Poggi, allenatore in passato dei fuoriclasse spagnoli Ale Galan e Juan Lebron, e dal pilota Matteo Cressoni, impegnato nel campionato GT. Terzo posto per Dario Marcolin e Alessandro Civitella, mentre arriva a un passo dal podio la coppia formata da Giuseppe Pancaro e Francesco Saladino.

«Da trent'anni vivo l'estate in Costa Smeralda e ho sempre sognato di creare un evento che unisse sport, divertimento e imprenditoria. Finalmente ci siamo riusciti, e questa prima edizione del torneo è solo l'inizio di qualcosa che crescerà ancora di più nei prossimi anni» ha dichiarato Dano Marcolin, ex centrocampista della Lazio e organizzatore del torneo Novamarine Padel Cup insieme a Corrado Anghele. Il padel, sempre più amato dagli ex atleti e dagli imprenditori, ha fatto centro anche in Costa Smeralda. E con Novamarine a guidare la rotta, il futuro è già in mare.