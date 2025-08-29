Italian Padel Awards, premiata anche Sara Errani  

Passione

Come accadde per Roberta Vinci nella prima edizione, anche per Errani è arrivato il momento di essere celebrata per il suo legame autentico e crescente con il padel. Da anni appassionata e praticante (fin dai tempi in cui si allenava in Spagna), Errani ha già dimostrato sul campo quanto sia legata a questo sport, partecipando anche all'Italy Major Premier Padel di Roma in coppia con Giulia Dal Pozzo e annunciando che, una volta conclusa la carriera tennistica, si dedicherà stabilmente al padel.

I successi

Il suo palmarès tennistico è straordinario: numero uno del mondo in doppio per quasi tre anni consecutivi, è insieme a Roberta Vinci l'unica coppia italiana ad aver completato il Career Grand Slam (vittoria in tutti e quattro i tornei dello Slam almeno una volta) e la quinta coppia nella storia del tennis femminile per numero di Slam vinti (ossia cinque). Ma non finisce qui: insieme a Jasmine Paolini ha trionfato al Roland

Garros nel 2025 e agli Internazionali d'Italia nel 2024 e nel 2025, scrivendo nuove pagine di storia del tennis ita-liano. Sempre con Paolini ha conquistato anche la prima medaglia d'oro olimpica del tennis azzurro a Parigi 2024. Inoltre, ha vinto la Fed Cup per ben quattro volte con la maglia azzurra (2009, 2010, 2013 e 2024). Dopo aver annunciato i nomi delle categorie Ambassador e Italians, nelle prossime settimane verranno svelati, uno dopo l'al-tro, tutti gli altri protagonisti dell'edizione 2025 di Italian Padel Awards.