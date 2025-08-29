Italian Padel Awards, premiata anche Sara Errani  

Manca poco più di un mese alla serata più attesa del padel italiano: la quarta edizione di Italian Padel Awards, che si terrà il 18 settembre nel suggestivo tempio dello sport dello Stadio Olimpico di Roma. Un evento ormai centrale nel panorama sportivo nazionale, che quest'anno vedrà la campionessa di tennis Sara Errani premiata nella prestigiosa categoria Ambassador.
Passione
Come accadde per Roberta Vinci nella prima edizione, anche per Errani è arrivato il momento di essere celebrata per il suo legame autentico e crescente con il padel. Da anni appassionata e praticante (fin dai tempi in cui si allenava in Spagna), Errani ha già dimostrato sul campo quanto sia legata a questo sport, partecipando anche all'Italy Major Premier Padel di Roma in coppia con Giulia Dal Pozzo e annunciando che, una volta conclusa la carriera tennistica, si dedicherà stabilmente al padel.
I successi
Il suo palmarès tennistico è straordinario: numero uno del mondo in doppio per quasi tre anni consecutivi, è insieme a Roberta Vinci l'unica coppia italiana ad aver completato il Career Grand Slam (vittoria in tutti e quattro i tornei dello Slam almeno una volta) e la quinta coppia nella storia del tennis femminile per numero di Slam vinti (ossia cinque). Ma non finisce qui: insieme a Jasmine Paolini ha trionfato al Roland
Garros nel 2025 e agli Internazionali d'Italia nel 2024 e nel 2025, scrivendo nuove pagine di storia del tennis ita-liano. Sempre con Paolini ha conquistato anche la prima medaglia d'oro olimpica del tennis azzurro a Parigi 2024. Inoltre, ha vinto la Fed Cup per ben quattro volte con la maglia azzurra (2009, 2010, 2013 e 2024). Dopo aver annunciato i nomi delle categorie Ambassador e Italians, nelle prossime settimane verranno svelati, uno dopo l'al-tro, tutti gli altri protagonisti dell'edizione 2025 di Italian Padel Awards.