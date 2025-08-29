«Insegniamo le basi e il rispetto per gli avversari»

Divertirsi, crescere insieme e, perché no, formare giocatori di padel di alto livello. Ci troviamo a Roma, all'interno del circolo sportivo TeMa Club Srl, in via Castel di Leva, tra la Laurentina e l'Ardeatina. In questo circolo, che vanta tre campi coperti e due scoperti, oltre a un ristorante (e da settembre iniziano i lavori per il quarto campo outdoor con palestra annessa), c'è un'accademia che sforna potenziali talenti. «Siamo già al terzo anno ma vantiamo numerose stagioni di esperienza in questa disciplina» racconta Enrico Cialini, istruttore e anima di Padel nel Lazio, una delle due associazioni che gestiscono l'ac-cademia. L'altra si chiama Toro Padel e si occupa degli atleti a livello agonistico, sotto la guida di Flavio De Lucia, maestro nazionale. «Noi di Padel nel Lazio invece curiamo la parte amatoriale » spiega Cialini. «Qui i corsi coinvolgono i bambini dai cinque anni in su, fino agli adulti. Attualmente sono iscritti circa una quarantina di giocatori tra atleti e amatori, poi c'è tutto un indotto che ruota attorno. Le accademie sono attive dal lunedì al sabato». Ma ci sono anche le lezioni private, per chi vuole.
Metodi
Cialini sottolinea l'importanza delle accademie per i giovani padelisti, il futuro di questo sport. Corsi e lezioni per tutti i livelli, che poggiano le basi su una metodologia di insegnamento utilizzata dall'élite mondiale. Il tutto all'interno di un ambiente professionale stimolante e divertente per i ragazzi che vogliono migliorare le proprie abilità nel padel, sia a livello amatoriale che agonistico. «Il bello della nostra accademia - spiega ancora Enrico Cialini - è che si inizia da subito: giocando da bambini infatti si vive una fase di approccio a questo sport che è puro divertimento. C'è da aggiungere che sui ragazzini che vanno dai 10 anni in poi iniziamo a curare i fondamentali, in modo così da farli diventare più velocemente degli atleti e dare le basi per le partecipazioni ai tornei federali. E infatti mi piace evidenziare che abbiamo già dei nostri giocatori di 17 anni che disputano la Serie D: sono veramente bravi». L'istruttore e punto di riferimento dell'associazione Padel nel Lazio conclude: «Ci teniamo particolarmente a insegnare ai più giovani a stare in campo rispettando sempre l'avversario, una cosa che per noi è fondamentale»