«Insegniamo le basi e il rispetto per gli avversari»

Divertirsi, crescere insieme e, perché no, formare giocatori di padel di alto livello. Ci troviamo a Roma, all'interno del circolo sportivo TeMa Club Srl, in via Castel di Leva, tra la Laurentina e l'Ardeatina. In questo circolo, che vanta tre campi coperti e due scoperti, oltre a un ristorante (e da settembre iniziano i lavori per il quarto campo outdoor con palestra annessa), c'è un'accademia che sforna potenziali talenti. «Siamo già al terzo anno ma vantiamo numerose stagioni di esperienza in questa disciplina» racconta Enrico Cialini, istruttore e anima di Padel nel Lazio, una delle due associazioni che gestiscono l'ac-cademia. L'altra si chiama Toro Padel e si occupa degli atleti a livello agonistico, sotto la guida di Flavio De Lucia, maestro nazionale. «Noi di Padel nel Lazio invece curiamo la parte amatoriale » spiega Cialini. «Qui i corsi coinvolgono i bambini dai cinque anni in su, fino agli adulti. Attualmente sono iscritti circa una quarantina di giocatori tra atleti e amatori, poi c'è tutto un indotto che ruota attorno. Le accademie sono attive dal lunedì al sabato». Ma ci sono anche le lezioni private, per chi vuole.