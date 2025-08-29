L'idea Academy ecco la scuola dei campioni

Emanuele Fanti , campione d'Europa con la nazionale italiana di padel nel 2019, oggi è allenatore e imprenditore con il Top Padel Club a Roma. La sua esperienza da professionista è diventata il motore di una visione più ampia: trasformare il padel in un percorso di crescita sportiva e personale.

Alle origini

«lIdea Academy è nata quasi per caso quattro anni fa - racconta Fanti - All'inizio allenavo solo Simone lacovino, poi si è unito Giulio Graziotti e piano piano altri hanno iniziato a vedere il padel non solo come sport amatoriale». Quella che era una piccola iniziativa è diventata una vera accademia, capace di attrarre giocatori poi approdati al professionismo, da Steve Stracquadaini a Platania. La differenza tra giocatore e allenatore, spiega, è netta: «Da allenatore pensi a tutti i ragazzi, al gruppo, al comportamento in campo, alla coesione. Da giocatore pensi solo a te stesso». Oggi l'Academy conta oltre 40 atleti, con un gruppo under 18 e giocatori full time, e dal 9 settembre inaugura la Fanti Padel Academy al Top Padel, rivolta anche agli amatori con la collaborazione di tecnici FITP. Il padel, sottolinea Fanti, è cambiato: «Prima tutti volevano solo fare lezioni private, adesso vogliono imparare a giocare, divertirsi e condividere il campo. È questa la vera evoluzione dello sport».

Italia al top

Centrale anche la valorizzazione dei tecnici italiani: «Non c'è nessun motivo di andare in Spa-gna. In Italia abbiamo ottimi maestri che ti possono insegnare tutto ciò che serve. In Spagna si va solo quando il livello cresce, ma il cuore della formazione resta qui».E porta un esempio concreto: «Secondo me la vera storia italiana è un ragazzo come Simone Iacovino, che è partito da zero, dal MSP. Allenandosi qui seria-mente, con educazione, testa e programmazione, è arrivato vicino ai top 100 del mondo». Per Fanti la chiave è semplice: «Divertirsi, imparare e buttarsi in campo». lIdea Academy oggi è molto più di un centro di allenamento: è un punto di riferimento per chi vuole vivere il padel con passione e competenza.

