La FIP Jr World Cup arriva alla 15a edizione

La FIP Junior WorId Cup 2025 segna un nuovo passo nella crescita del padel giovanile. Dal 29 settembre al 4 ottobre, Reus (Catalogna) ospiterà la 15.a edizione del torneo, con numeri re-cord: 66 squadre tra fase finale e qualificazioni, 36 Paesi rappresentati contro i 20 dell'edizione 2023. Organizzata dalla Federazione Internazionale Padel insieme a Premier Padel Spagna, con il supporto del Governo della Catalogna, della Provincia di Tarragona - Costa Daurada e del Comune di Reus, e in collaborazione con la Federazione Spagnola di Padel (FEP) e la Federazione Catalana di Padel (FCP), la rassegna torna in Europa dopo Asunción 2023, dove la Spagna conquistò entrambi i titoli a squadre. Nel torneo maschile, dodici nazionali hanno già il pass diretto in virtù del ranking FIP: Spagna, Svezia, Argentina, Paraguay, Francia, Italia, Messico, Brasile, Portogallo, Ecuador, Cile e Belgio . Altri quattro posti saranno assegnati nelle qualificazioni (26-28 settembre) a cui parteciperanno 24 squadre, tra cui Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna e Uruguay .

La squadra femminile

Anche tra le ragazze sono dodici i team già qualificati: Spagna, Argentina, Italia, Svezia, Messico, Francia, Portogallo, Brasile, Egitto, Paraguay, Cile e Uruguay. Le altre nazioni - fra cui Stati Uniti, Giappone, Belgio, Germania e Olanda - si contenderanno i quattro slot rimasti nelle qualificazioni.

Come ci ricorda Carlo Ferrara, storico e responsabile Ufficio studi della FIP "per l'Italia maschile è la sesta edizione a cui partecipa mentre sono cinque per quella femminile. Il miglior risultato nella storia e unico podio è stato quello delle ragazze nell'ultima edizione di Asuncion dove hanno conquistato il bronzo battendo la Svezia dietro le due potenze mondiali Spagna ed Argentina. In precedenza avevano ottenuto un quarto posto in Messico nel 2021 (con assenze importanti come la Spagna), un nono a Castellon 2019 e nel 2011 a Melilla arrivarono al sesto e ultimo posto. Per i ragazzi ad Asuncion 2023 vi è stato un sesto posto che tolto il quarto posto del Messico 2021 è stato il miglior risultato nella competizione internazionale.È da ricordare che l'anno scorso agli Europei in Ungheria le azzurre hanno ottenuto il secondo posto dietro la Francia e i ragazzi hanno raggiunto il quinto posto". Tre le categorie in gara (U14, U16, U18), sia per le nazionali sia per il torneo a cop-pie, che attribuirà punti per il ranking FIP Promises. La fase finale prevede gironi dal 29 settembre al 1° ottobre, quarti il 2, semifinali il 3 e finali il 4 ottobre.