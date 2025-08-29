La Maddalena, un'oasi del padel

Paradiso del Padel

«La Maddalena è un'isola splen-dida, ricca di potenzialità sportive - spiega Erika Ciarrocchi - La nostra missione è dar vita a un gruppo unito che cresca insieme, fidelizzando chi già vive qui e offrendo un'esperienza in più a chi visita l'isola per le vacanze». Il TC Novelli mette a disposizione due splendidi campi da padel all'aperto, operativi dalle otto del mattino fino a mezza-notte, con una domanda in continua crescita. l'inaugurazione dei campi ad aprile è stata affidata a un torneo evento, ospitando ex stelle del calcio come Dario Marcolin, Nelson Dida, Luca Marchegiani e Ciro Ferrara, che hanno preso parte all'evento per aprire ufficialmente la stagione sportiva dell'isola. Erika sottolinea l'importanza della collaborazione: "Non è semplice trovare un team così unito e motivato, e invece ci stiamo riuscendo. Realizzare professionalmente e personalmente il mio grande sogno - unire l'isola del mio cuore con il mio lavoro, portando conoscenza, esperienza, valore — è per me un enorme orgoglio". Il padel a La Maddalena è ancora in fase iniziale, ma le premesse sono solide. I soci del TC Novelli hanno anticipato i tempi realizzando i campi subito dopo il lockdown, intuendo il crescente valore di questo sport. Ora è il momento di consolidare il cliente, formare gruppi stabili e costruire un'offerta che colpisca turisti e residenti. "Offrire qualità, servizi e un'esperienza arricchente: questo vogliamo", conclude Erika. Con l'estate in pieno svolgimento, la sinergia fra TC Novelli e Ego Padel proietta La Maddalena in una nuova dimensione: non solo paesaggio da sogno, ma anche destinazione sportiva di primo livello.