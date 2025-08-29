Winner Memorable Center, il circolo dei giovani

«Crediamo fortemente che i giovani siano il cuore pulsante del padel di domani». Il pensiero riecheggia forte dal Win-ner Memorable Center, a Setteville, in provincia di Roma, a pochi chilometri dal raccordo anulare. Qua Diego Del Percio, ex giocatore del World Padel Tour , e insegnante e docente della Federación madrileña, un campione riconosciuto a livello internazionale, dirige un'academy che punta alla crescita di giovani talenti. Il circolo romano dispone di 10 campi da padel di ultima generazione, tutti illuminati e perfettamente attrezzati per accogliere giocatori di ogni livello, ha due campi da pickleball e una palestra con quattro sale dedicate. È stato inserito nella top 20 dei migliori centri in Europa ed è diventato un punto di riferimento per gli appassionati della zona e non solo.

Le parole del direttore

Così Diego Del Percio, direttore della Winner Padel Academy: «Da anni mi dedico con passione alla crescita dei giovani talenti e allo sviluppo del padel sul territorio italiano. Sono il talent scouter ufficiale di Wilson in Italia e il mio ruolo all'interno del circolo è quello di coordinare l'attività sportiva, formare gli istruttori e garantire un percorso tecnico e umano di alto livello per tutti gli iscritti. L'academy è un percorso di formazione che va da settembre a luglio e che cura tutti gli aspetti tecnici, tattici, fisici e mentali su cui deve lavorare un atleta o la coppia. La nostra accademia è attiva sette giorni su sette, dalle 8 del mattino alle 23, con corsi dedicati sia agli adulti che ai bambini a partire dai cinque anni».

Offerta

«I nostri maestri - prosegue - sono tutti professionisti certificati di nazionalità spagnola e argentina che sono sui campi da padel da tutta la vita e si impegnano ogni giorno al perfezionamento tecnico e tattico dei nostri allievi. Offriamo programmi personalizzati, lezioni individuali e di gruppo, allenamenti agonistici con preparazione alla competizione e preparazione fisica. L'obiettivo è creare un ambiente stimolante dove ogni giocatore possa migliorare, divertirsi e sentirsi parte di una vera comunità sporti-va. "Vogliamo investire nei giovani che sono il futuro del padel - ha aggiunto Del Percio - Per questo abbiamo costruito un percorso che unisce allenamento, gioco e divertimento, con l'ambizione di accompagnare i ragazzi verso i loro sogni. Che si tratti di diventare campioni o semplicemente di crescere attraverso lo sport, il nostro obiettivo è dare loro gli strumenti per esprimere il proprio potenziale, con passione, disciplina e spirito di squadra».