Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

La doppia tappa degli attesi Family Days

L'assessore Palazzo: «Lo sport è uno strumento di inclusione»
3 min
La doppia tappa degli attesi Family Days

Il mese di settembre si colora di padel con i Padel Family Days, manifestazione totalmente gratuita che unisce passione sportiva, competizione e divertimento. Due tappe speciali attendono gli appassionati: a Latina il 20 e 21 settembre presso il Latina Padel Club e a Roma il 27 e 28 settembre presso il Ponte Milvio Tennis Club. Un doppio weekend interamente dedicato al padel, con tornei maschili e femminili e la possibilità di partecipare a cliniche gratuite tenute da istruttori qualificati. A Latina, il torneo maschile si giocherà sabato 20 settembre, mentre quello femminile sarà in programma domenica 21 settembre, entrambi dalle ore 12 alle 19. A Roma, al Ponte Milvio Tennis Club, il torneo maschile è previsto per sabato 27 settembre (ore 12-19), mentre il femminile si terrà domenica 28 settembre negli stessi orari.

Mixto e Next Gen

Parallelamente ai due tornei, si terranno nel weekend l’evento di Padel Mixto (disciplina che unisce in campo un atleta normo-dotato con un atleta con disabilità motoria) e l’evento Major Next Gen, con cinque categorie in campo (Under 18, Under 16, Under 14, Under 12 e Under 10). Nella Capitale, sarà possibile inoltre poter partecipare a clinic, lezioni gratuite tenute da istruttori qualificati e a visite mediche gratuite effettuate da personale medico specializzato. La partecipazione è aperta a tutte le fasce d’età, dai neofiti ai principianti fino ad arrivare agli appassionati che giocano da più anni. Per tutti i partecipanti, welcome pack con t-shirt celebrativa dell’evento. La partecipazione è riservata ai giocatori NC o con classifica di terza, quarta e quinta fascia.

Benessere

«Lo sport, quando è accessibile e aperto a tutti, diventa un grande strumento di inclusione e di benessere», le parole dell'Assessore allo Sport Regione Lazio Elena Palazzo. «Con i Padel Family Days confermiamo il nostro impegno nel promuovere lo sport come momento di crescita e socialità. Vogliamo che tutti, dai più piccoli agli adulti, possano avvicinarsi a una disciplina in forte espansione come il padel, vivendo giornate di divertimento e di condivisione. Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare due tappe, una a Roma l’altra a Latina, estendendo così a un’area più vasta della regione l’opportunità di avvicinarsi a questa bella disciplina». I Padel Family Days, realizzati con il contributo della Regione Lazio e organizzati da MSP Roma, rappresentano un’occasione speciale per vivere insieme la passione per il padel e trascorrere giornate all’insegna dello sport e della condivisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Padel