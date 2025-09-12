Italian Padel Awards, spettacolo a Roma

Manca meno di una settimana alla nuova edizione di Italian Padel Awards , il premio ideato dal Corriere dello Sport-Stadio che celebra i protagonisti del padel. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre alle 18.30 , in una cornice che si preannuncia memorabile: lo Stadio Olimpico di Roma. «Volevamo dare una svolta a questo evento – spiega Alessandro Lupi , content director della manifestazione –. Niente format rigido: cambiano le categorie, la location e il numero dei premiati. Quest’anno saranno dodici, con l’introduzione, tra le altre, della nuova categoria Golden Point , che premierà l’autore di un punto particolarmente spettacolare. Il riconoscimento andrà a Gonzalo Rubio per un recupero fuori campo incredibile: in cinque anni di commenti, raramente ne ho visti di simili».

Italian Padel Awards: dove si svolge e le novità

La serata si svolgerà in una cornice d’eccezione: “La platea sarà ospitata in Tribuna Autorità, con il palco posizionato sulla pista di atletica e il prato dell’Olimpico come sfondo. Un palcoscenico unico per un evento che vuole diventare sempre più iconico”. Tante le novità nell’evento, come ad esempio nella categoria Ambassador, che per la prima volta premierà una coppia: Giorgia Palmas e Filippo Magnini, grandi appassionati di padel e compagni nella vita. Italian Padel Awards guarda al futuro senza dimenticare le radici di questo sport: «È importante – sottolinea Lupi – celebrare sia chi sta scrivendo la storia di oggi o la scriverà domani, come la campionessa italiana under 14 Sophie Caruso, sia chi è stato un punto di riferimento quando il padel muoveva i primi passi, come Enrico Burzi, fonte di ispirazione per tanti giocatori». Un premio, Italian Padel Awards, che negli anni si è rivelato un vero e proprio portafortuna per molti campioni.

I vincitori del premio e Bea Gonzalez

«Siamo orgogliosi di questo – spiega Lupi – nella seconda edizione premiammo Arturo Coello, che oggi è numero 1 al mondo. Lo stesso vale per Pablo Cardona, che da quasi sconosciuto è diventato uno dei giocatori più forti del panorama internazionale. Così come Andrea Ustero, premiata come Rising Star lo scorso anno, che pochi mesi fa è riuscita a vincere il suo primo torneo Premier Padel (l P2 di Bordeaux) e Martina Calvo, classe 2008 e protagonista di una super stagione in questo 2025». Nomi di primo piano, ai quali si aggiungerà quest’anno Bea Gonzalez: «Avremo il piacere di avere in prima fila i vertici di FITP e FIP, oltre alle istituzioni locali come Regione Lazio e Comune di Roma – continua Lupi - Il presidente FIP Luigi Carraro premierà la regina indiscussa della serata, Bea González, che è talmente felice di partecipare all’evento da decidere di arrivare a Roma con un giorno di anticipo per godersi la Capitale. Vogliamo che sia una serata per tutti – conclude Lupi –: appassionati, giocatori, maestri, circoli. Una festa del padel che guarda avanti e indietro, perché è dal passato che nasce il futuro di questo sport».