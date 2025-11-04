L’Italia si prende il terzo posto agli Europei

Un’altra impresa azzurra sul palcoscenico continentale. Le Nazionali italiane di padel tornano dalla Fip Euro Padel Cup 2025 svolta presso La Linea de la Concepcion (a Cadice in Spagna) con due preziose medaglie di bronzo e una conferma importante: l’Italia è stabilmente tra le maggiori potenze del padel internazionale. Nella finale per il terzo posto, la selezione maschile ha superato i Paesi Bassi con un netto 2-0 grazie alle vittorie delle coppie Cassetta/Patiniotis e Abbate/Montiel Caruso , mostrando solidità, lucidità nei momenti chiave e una profondità di rosa sempre più evidente. Stesso copione al femminile : contro il Belgio le azzurre hanno conquistato il bronzo con una prestazione convincente, suggellata dai successi di Pappacena/Marchetti e Stellato/Orsi . Una prova di forza che conferma la crescita costante del movimento italiano e che fa seguito al terzo posto mondiale conquistato a Doha lo scorso anno. Per il settore femminile si tratta della quarta medaglia consecutiva agli Europei, mentre per gli uomini il podio arriva per la quinta edizione di fila . Numeri che raccontano più di qualsiasi analisi e che, soprattutto, certificano l’ottimo lavoro svolto in questi anni dalla Fitp. A dimostrazione di ciò, solo la super potenza Spagna e l’Italia sono riuscite a centrare il podio in entrambe le categorie.

Conferma

"Venivamo da un secondo posto e ora siamo terzi - le parole in esclusiva della ct della Nazionale italiana Marcela Ferrari -. Per molti può sembrare un passo indietro, ma per me è una conferma e un consolidamento. Se guardiamo il livello che c’è e dove sono finite altre nazioni molto forti, questo risultato ha un grande valore. È vero che abbiamo una squadra per puntare al secondo posto, ma in una settimana di Europeo e con eliminatorie così equilibrate può succedere di tutto". Un risultato importante, che lascia trasparire la soddisfazione per un traguardo tutt’altro che scontato: "Credo che l’Italia sia ormai una realtà consolidata nel padel internazionale - conclude Marcela Ferrari -. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato continuità, struttura e un modo chiaro di lavorare. Dobbiamo goderci qualche giorno questo risultato, ma poi tornare subito a lavorare, perché mantenersi a questo livello non è affatto facile". E proprio questa mentalità ambiziosa è ciò che sta rendendo l’Italia una presenza stabile nella parte nobile del ranking europeo. Il padel azzurro c’è, e non ha alcuna intenzione di fermarsi.