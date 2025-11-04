La leggenda Salazar: «Vedo un futuro roseo per il padel»

Alejandra Salazar , nata a Madrid il 31 dicembre 1985, alla soglia dei 40 anni è ancora considerata una delle migliori giocatrici di tutti i tempi. È tra le leggende di questo sport, dopo aver vinto di tutto a livello internazionale (52 titoli WPT) insieme a Carolina Navarro , Marta Marrero e Gemma Triay , oltre a ben 7 Mondiali con la nazionale spagnola. L'infortunio di 2 anni fa è stato molto pesante per Ale e la ripresa ancora di più, ma la "Bandejandra" è ancora qui, con la sua bella posizione n.13 nel ranking, e vuole finire l'anno con serenità per poi dedicarsi alla sua ultima stagione nel 2026. Un addio graduale che desidera affrontare con ambizione, in particolare accompagnando una giovane promessa, Martina Calvo , che in coppia con Ale sta crescendo moltissimo e che può imparare tanto dalla madrilena. A Lione hanno vinto a metà ottobre un torneo FIP Platinum, ma l'obiettivo a breve-medio termine di Salazar è vincere almeno un torneo in Premier.

Come vede il padel tra 10 anni? «Bene, si affermerà sempre di più in nuovi paesi e sono certa che crescerà ovunque arrivi. Ci sono sempre più giovani che iniziano a giocare, quindi vedo un futuro molto roseo».

Qual è il fattore chiave affinché una coppia funzioni bene? «Ritengo fondamentali l'empatia, il rispetto, la fiducia e la comunicazione».

Cosa ne pensa di tutti questi cambiamenti di coppia che si stanno verificando da un paio d'anni? Non crede che siano troppo affrettati? «È vero, sono sempre più frequenti i cambiamenti dopo aver disputato solo pochi tornei insie-me. Si è persa un po' la pazienza e il lavoro di squadra, soprattutto nel superare i momenti difficili che ci sono sempre. In questo modo è difficile creare un progetto valido e di successo».

Il ricordo più bello? «Ne ho molti, ma forse metterei in evidenza il mio primo torneo vinto nel circuito professionistico nel 2007 a Madrid».

E il peggiore? «Il torneo in cui è morto mio padre e in cui ho subito anche un grave infortunio al ginocchio».

Se potesse cambiare una regola in Premier? «Credo che reintrodurrei il punto d'oro. È molto dinamico e più divertente per lo spettatore».

Obiettivi per questa stagione? «Prendermi cura di me stessa, perché vorrei continuare a essere competitiva contro le migliori e divertirmi in campo e soprattutto spero di non avere altri infortuni fino alla fine».

In quali città le piacerebbe vedere delle tappe il prossimo anno? «Sarebbe bello andare in Australia, Giappone e Cina, per esempio».

Che rapporto ha con i social network? «Mi piacciono e mi tengo aggiornata, ma non sono una di quelle che ci passa molto tempo».

Ha qualche desiderio e sogno nel cassetto? «Dal punto di vista sportivo mi piacerebbe vincere un torneo in Premier Padel e poi giocare alle Olimpiadi... ma ormai questo non sarà più possibile».