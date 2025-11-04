Club 88: «Qui tutti possono diventare campioni»

Evoluzione

A raccontarci le caratteristiche di queste realtà è Marco Sargolini. «In qualità di maestro di tennis - racconta - gestisco il circolo da ben 30 anni. Ho assistito all'intera evoluzione di questa struttura comunale: nel 1995 il circolo era composto da soli campi da tennis, attività principale che la identificava in città. Poi l'idea: trasformarlo in qualcosa di più. Affiancato da mio fratello Paolo, in qualità di personal trainer, dal 2010 abbiamo costruito la palestra. Da Tennis 88 nacque così il Club 88. Non ci siamo fermati. Prima del Covid (ci tengo a sottolinearlo), dopo un'attenta analisi di mercato, abbiamo deciso di lanciarci in una sfida nuova: portare il padel a Civitavecchia. Nel 2019 abbiamo costruito tre campi da padel e da quel momento in poi i frutti del duro lavoro sono via via maturati. A livello agonistico abbiamo assistito all'ascesa sportiva dei miei nipoti, Matteo e Lorenzo Sargolini, che a tempo di record hanno macinato vittorie su vittorie in tutte le categorie under dei campionati italiani». E oggi entrambi sono tra le migliori speranze del padel azzurro (Matteo è tra i migliori 200 al mondo).

Academy

«Con l'amministrazione comunale - spiega ancora Sargolini - si è instaurato un dialogo molto positivo: grazie al delegato allo sport Patrizio Pacifico e al fatto che l'attuale sindaco, Marco Piendibene, sia un ex atleta, condividiamo la visione e parliamo lo stesso linguaggio sportivo. Tra 1 progetto in corso, uno dei principali riguarda la copertura dei campi da padel, così da garantire agli atleti di livello nazionale la continuità degli allenamenti in ogni condizione meteorologica». Il fiore all'occhiello è l'accademia: «Non potevamo non aprire un'academy apposita per questa fantastica disciplina. La scuola padel del Club 88 è diretta dal maestro Mattia Catarinacci, affiancato dall'istruttore Fabio Lofiego e da Gennaro Memmoli. La nostra academy conta circa 40 ragazzi dai 6 ai 18 anni, con percorsi formativi che vanno dall'avviamento alla specializzazione. Cerchiamo di offrire a ogni giovane atleta un ambiente dove giocare, divertirsi e crescere. Abbiamo una vision: es sere quel luogo a Civitavecchia dove ogni ragazzo, con la giusta passione e determinazione, possa trovare spazio, supporto e opportunità per migliorarsi e magari, un giorno, diventare campione, dentro e fuori dal campo. Lo sport aiuta le persone a crescere, è metafora di vita».