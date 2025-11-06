Exclusive Padel Cup: sabato 8 e domenica 9 la tappa di Roma

Roma, 6 novembre 2025 – Dopo il grande successo di Palermo, tra sabato 8 e domenica 9 novembre la Exclusive Padel Cup fa tappa a Roma. Sarà il Ponte Milvio Tennis Club a ospitare la quinta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo: una chiave di accesso a un mondo di servizi ed esperienze uniche che la Banca riserva alla sua migliore clientela, con un servizio di concierge dedicato h24 per esaudire, in ogni parte del mondo, desideri ed esigenze quotidiane dei titolari, accompagnandoli nelle loro passioni. Sold out nelle iscrizioni anche per la tappa di Roma, dopo il tutto esaurito di Palermo, con il circuito che proseguirà poi all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso (22-23 novembre) e al Padel Palace di Milano (13-14 dicembre). Il circuito amatoriale è riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di MSP.

Vip in campo

In campo a Roma anche tre ex calciatori: Dario Marcolin, oggi tra i talent più apprezzati di DAZN, Stefano Fiore e Nando Orsi, tra l’altro papà di Carolina, numero 1 d’Italia e numero 29 del mondo nel ranking FIP, la Federazione Internazionale Padel. Con loro, giocherà anche l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione. Aperto da pochi mesi, il Ponte Milvio Tennis Club ha ospitato anche altri volti noti dello sport e della tv: tra questi, Francesco Totti, Edoardo Bove, Riccardo Calafiori, Paolo Di Canio, Pierluigi Pardo.

I premi

Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria a ogni tappa con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Exclusive, title sponsor del torneo e carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per info e iscrizioni, www.exclusivepadelcup.com.

Le dichiarazioni

Per il quinto anno consecutivo Intesa Sanpaolo è main sponsor del circuito, una collaborazione vincente come sottolinea Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection nell’ambito della Banca dei Territori: “L’Exclusive Padel Cup rappresenta i valori che guidano l’impegno concreto del Gruppo Intesa Sanpaolo nel mondo dello sport: accessibilità, inclusione, condivisione. Rinnoviamo quindi con entusiasmo il nostro supporto alla diffusione di questa disciplina sportiva, sempre più coinvolgente, trasversale, capace di creare connessioni autentiche, proprio come le esperienze che offriamo ai nostri clienti Exclusive, cui dedichiamo servizi unici e distintivi. L’attenzione ai loro stili di vita ci permette anche di coinvolgerli in iniziative a impatto positivo: attraverso la piattaforma For Funding, Intesa Sanpaolo devolve il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e inclusione”.

“I numeri delle prime due tappe della Exclusive Padel Cup confermano il grande successo delle precedenti edizioni – sottolinea Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo felici di accogliere Palermo e Treviso tra le città che ospiteranno la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare”.

“Quest’anno Babolat celebra 150 anni di storia, innovazione e successi negli sport di racchetta – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager di Babolat Italia –. Per commemorare questo traguardo significativo, siamo entusiasti di annunciare il rinnovo della nostra sponsorship per l’Exclusive Padel Cup, un torneo che si distingue per la sua qualità e professionalità. Siamo orgogliosi di contribuire a questo evento, fornendo premi significativi e rinnovando la nostra presenza attraverso la fornitura delle palle ufficiali del torneo. Siamo pronti a vivere insieme momenti emozionanti e a celebrare il gioco, i valori di sportività e la comunità che si unisce attorno a questo meraviglioso sport”.