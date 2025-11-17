Da Barletta ai Mondiali: una finestra sul futuro© .

Una scuola padel come una finestra sul futuro. Ci troviamo nel cuore della Puglia, a Barletta, all'interno del Circolo Tennis "Hugo Simmen". Accademia giovanile e standard school: sono i fiori all'occhiello del club che dispone di quattro campi da pa- del (di questi due sono coperti e due no). A descrivere le caratteristiche del circolo è Gigi Piazzolla, maestro nazionale e direttore tecnico della scuola padel: «Nello staff, insieme a me, ci sono altri due istruttori, due preparatori atletici, un preparatore mentale e un educatore alimentare - esordisce Piazzolla -. Ho ottenuto importanti risultati con i ragazzi e alcuni di loro hanno partecipato a Mondiali ed Europei. Hanno infatti vinto diversi Fip Promises e alcuni sono recenti campioni italiani come Miriam Pentrella, nell'Under 12, e Raffaele Tatullo nell'Under 14. Quest'anno due miei allievi hanno partecipato ai Mondiali che si sono disputati in Spagna (Matilde Scarcella e lo stesso Raffaele Tatullo). Ho lavorato come formatore per la federazione dal 2020 ma quest'anno ho deciso di lasciare per dedicarmi completamente ai miei ragazzi».
Serbatoio di talenti
La scuola padel conta circa 80 iscritti. Trenta di loro han-no un'età che va dagli 8 ai 15 anni. Un serbatoio pieno di talentini. Un posto ideale per fare crescere una nuova generazione di padelisti. Tra professionalità, passione e grandi sforzi l’accademia giovanile del circolo barlettano si pone come punto di riferimento per il padel nel territorio. A dimostrazione che Barletta, città dal cuore sportivo, non è solo una terra legata a tennis e atletica (è il luogo che ha dato i natali a Pietro Mennea). Oggi, grazie al circolo Hugo Simmen Padel - come è denominato dal 1995 in onore del suo fondatore - è anche uno dei poli più vivaci del padel giovanle in Puglia. Il club ha saputo creare un ambiente dove i ragazzi non solo imparano la tecnica, ma crescono in un contesto di valori, disciplina e divertimento. «Conto molto sul settore giovanile che è al centro del nostro progetto, senza però trascurare il settore amatoriale - sottolinea Piazzolla -. La scuola padel è aperta dal lunedì al sabato. Abbiamo un progetto importante rivolto soprattutto ai più piccoli, il nostro obiettivo è quello di formare dei ragazzi talentuosi ma a una condizione: che rimangano sempre con i piedi per terra, perché nella nostra scuola chi si sente 'arrivato' è invitato subito ad allenarsi altrove...».