Exclusive Padel Cup: il circuito fa tappa a Treviso, a casa di Panatta

Per Adriano Panatta sarà un weekend speciale. A Bologna le semifinali e, ci si augura, la finale della Coppa Davis; nel club di Treviso che porta il suo nome – l'Adriano Panatta Racquet Club – si giocherà invece la terza tappa della Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo. E in campo, con la racchetta da padel, ci sarà anche Panatta, che da tennista ha fatto la storia ma che ora si diletta anche tra i quattro vetri: "Se riesco a muovermi giocherò anche io – scherza –, anche perché a me piace il padel. Molti tennisti fanno un po' gli snob, ma il padel è bello, è divertente, funziona molto bene nei club e dà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa disciplina". Come accaduto nelle precedenti tappe di Palermo e Roma, sold out nelle iscrizioni al torneo riservato alla categoria 'non classificati' o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto.